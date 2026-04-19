Тренер штангистки Гусаловой не поехал на чемпионат Европы в Батуми из-за отказа в нейтральном статусе

Тренер штангистки Гусаловой не поехал на ЧЕ из-за отказа в нейтральном статусе.

Казбек Золоев, тренер российской штангистки Зарины Гусаловой, не поехал на чемпионат Европы в Грузию из-за отказа в нейтральном статусе.

«Я не получил нейтральный статус, поэтому не смог поехать с Зариной на чемпионат Европы в Грузию. Я не знаю, с чем это связано, из российских тренеров только мне отказали в нем. Не понимаю, в чем причина, в прошлом году я получал нейтральный статус дважды, чтобы поехать на чемпионаты Европы и мира.

Очень хочется, чтобы мой неприезд в Батуми негативным образом не сказался на выступлении Зарины на этом турнире. Но всем понятно, что лучше меня никто не знает, как взаимодействовать с ней во время самого выступления, все-таки я работаю с этой спортсменкой уже 10 лет.

Конечно, это проблема, но будем надеяться, что все будет хорошо. Все-таки она уже взрослая спортсменка, и постоянно водить ее за ручку уже не стоит. Я буду с Зариной постоянно на связи, да и с тренером, который будет выводить ее на помост, я уже обо всем договорился», – сказал Золоев.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Батуми с 19 по 26 апреля.