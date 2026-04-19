Тренер штангистки Гусаловой не поехал на чемпионат Европы в Батуми из-за отказа в нейтральном статусе

Тренер штангистки Гусаловой не поехал на ЧЕ из-за отказа в нейтральном статусе.

Казбек Золоев, тренер российской штангистки Зарины Гусаловой, не поехал на чемпионат Европы в Грузию из-за отказа в нейтральном статусе.

«Я не получил нейтральный статус, поэтому не смог поехать с Зариной на чемпионат Европы в Грузию. Я не знаю, с чем это связано, из российских тренеров только мне отказали в нем. Не понимаю, в чем причина, в прошлом году я получал нейтральный статус дважды, чтобы поехать на чемпионаты Европы и мира.

Очень хочется, чтобы мой неприезд в Батуми негативным образом не сказался на выступлении Зарины на этом турнире. Но всем понятно, что лучше меня никто не знает, как взаимодействовать с ней во время самого выступления, все-таки я работаю с этой спортсменкой уже 10 лет.

Конечно, это проблема, но будем надеяться, что все будет хорошо. Все-таки она уже взрослая спортсменка, и постоянно водить ее за ручку уже не стоит. Я буду с Зариной постоянно на связи, да и с тренером, который будет выводить ее на помост, я уже обо всем договорился», – сказал Золоев.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Батуми с 19 по 26 апреля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Сорокин о Китае: «Масштабность, высокие здания, большие города с большим населением. Много камер, проблем с преступностью не встречал. Чэнду – свободный город, в отличие от Пекина»
18 апреля, 10:56
Защитник «Чэнду» Сорокин: «Чемпионат Китая – по атмосфере и посещаемости номер один из тех, где я играл, наверное. Приходят по 45-50 тысяч болельщиков. Приезжаешь в отель, как будто «Реал»
18 апреля, 08:12
Российская штангистка Жаткина пропустит чемпионат Европы в Грузии из-за отказа в нейтральном статусе
18 апреля, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
Окулов о нейтральном статусе: «От того, что буду выступать без флага и гимна, суть дела не меняется. Большинство знают, откуда мы»
сегодня, 06:34
Артем Окулов: «Главная задача на ЧЕ – донести до помоста то, что мы успели наработать во время подготовки»
сегодня, 06:29
Ольга Те: «Отстранение пережила нелегко. Разные мысли тогда приходили в голову, хочу ли я дальше заниматься»
вчера, 07:08
🥉 Российская тяжелоатлетка Ольга Те завоевала бронзу на чемпионате Европы
20 апреля, 16:07
Российским штангистам Шаркову, Яркину и Иудину отказали в нейтральном статусе для участия в чемпионате Европы
20 апреля, 08:09
Ольга Те о чемпионате Европы по тяжелой атлетике: «Вернуться на вершину будет весьма непросто»
20 апреля, 06:39
Российские тяжелоатлеты на чемпионате Европы будут выступать в серой форме
19 апреля, 09:59
Российская штангистка Жаткина пропустит чемпионат Европы в Грузии из-за отказа в нейтральном статусе
18 апреля, 07:58
Российский пауэрлифтер Пожидаев погиб в ДТП в Таиланде после ложного сообщения о смерти отца
16 апреля, 19:40
Российские штангисты Кузьминова и Курочкин номинированы на премию «Восходящая звезда» от европейской федерации
15 апреля, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
