Российская штангистка Жаткина пропустит чемпионат Европы в Грузии из-за отказа в нейтральном статусе

Жаткина пропустит чемпионат Европы в Грузии из-за отказа в нейтральном статусе.

Российская тяжелоатлетка Елизавета Жаткина не выступит на чемпионате Европы в Грузии из-за отказа в предоставлении нейтрального статуса.

Об этом сообщила старший тренер женской сборной России Ирина Касимова.

«В состав сборной на чемпионат Европы попали все сильнейшие, за исключением Елизаветы Жаткиной, которой не дали нейтральный статус. Было решено заявить Милану Кутякину.

Причина, по которой Жаткину лишили права выступить на чемпионате Европы, нам неизвестна. Структура, которая занимается выдачей нейтральных статусов, ничего не объяснила, хотя логики в ее решениях не прослеживается никакой», – сказала Касимова.

Жаткина побеждала на Кубке России-2026 и прошлогоднем чемпионате страны. Также она является серебряным призером молодежного первенства Европы-2025.

Чемпионат Европы пройдет в Батуми с 19 по 26 апреля. В заявку женской сборной России вошли Кутякина (весовая категория до 55 кг), Екатерина Красулина и Ольга Те (обе – до 58 кг), Зарина Гусалова и Евгения Гусева (обе – до 69 кг), Варвара Кузьминова и Анастасия Романова (обе – до 77 кг), Яна Сотиева (до 86 кг).