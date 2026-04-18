Российская штангистка Жаткина пропустит чемпионат Европы в Грузии из-за отказа в нейтральном статусе

Жаткина пропустит чемпионат Европы в Грузии из-за отказа в нейтральном статусе.

Российская тяжелоатлетка Елизавета Жаткина не выступит на чемпионате Европы в Грузии из-за отказа в предоставлении нейтрального статуса.

Об этом сообщила старший тренер женской сборной России Ирина Касимова.

«В состав сборной на чемпионат Европы попали все сильнейшие, за исключением Елизаветы Жаткиной, которой не дали нейтральный статус. Было решено заявить Милану Кутякину.

Причина, по которой Жаткину лишили права выступить на чемпионате Европы, нам неизвестна. Структура, которая занимается выдачей нейтральных статусов, ничего не объяснила, хотя логики в ее решениях не прослеживается никакой», – сказала Касимова.

Жаткина побеждала на Кубке России-2026 и прошлогоднем чемпионате страны. Также она является серебряным призером молодежного первенства Европы-2025.

Чемпионат Европы пройдет в Батуми с 19 по 26 апреля. В заявку женской сборной России вошли Кутякина (весовая категория до 55 кг), Екатерина Красулина и Ольга Те (обе – до 58 кг), Зарина Гусалова и Евгения Гусева (обе – до 69 кг), Варвара Кузьминова и Анастасия Романова (обе – до 77 кг), Яна Сотиева (до 86 кг).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Окулов о нейтральном статусе: «От того, что буду выступать без флага и гимна, суть дела не меняется. Большинство знают, откуда мы»
сегодня, 06:34
Артем Окулов: «Главная задача на ЧЕ – донести до помоста то, что мы успели наработать во время подготовки»
сегодня, 06:29
Ольга Те: «Отстранение пережила нелегко. Разные мысли тогда приходили в голову, хочу ли я дальше заниматься»
вчера, 07:08
🥉 Российская тяжелоатлетка Ольга Те завоевала бронзу на чемпионате Европы
20 апреля, 16:07
Российским штангистам Шаркову, Яркину и Иудину отказали в нейтральном статусе для участия в чемпионате Европы
20 апреля, 08:09
Ольга Те о чемпионате Европы по тяжелой атлетике: «Вернуться на вершину будет весьма непросто»
20 апреля, 06:39
Российские тяжелоатлеты на чемпионате Европы будут выступать в серой форме
19 апреля, 09:59
Тренер штангистки Гусаловой не поехал на чемпионат Европы в Батуми из-за отказа в нейтральном статусе
19 апреля, 08:26
Российский пауэрлифтер Пожидаев погиб в ДТП в Таиланде после ложного сообщения о смерти отца
16 апреля, 19:40
Российские штангисты Кузьминова и Курочкин номинированы на премию «Восходящая звезда» от европейской федерации
15 апреля, 07:45
39 россиян вошли в заявку на первенство Европы по тяжелой атлетике
5 октября 2025, 06:34
Михаил Дегтярев: «После Олимпиады-2026 можно ожидать решений по объединению федераций зимних видов спорта»
24 сентября 2025, 09:35
Ольга Те: «Другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Нам надо немного времени, чтобы опять вернуться»
22 августа 2025, 08:45
Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»
25 февраля 2025, 18:35
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Софья Богачева дисквалифицирована за допинг на 3 года
23 сентября 2024, 14:30
Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»
17 ноября 2023, 20:00
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне
12 июня 2023, 11:04
Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»
26 января 2023, 13:50
Европейские олимпийские комитеты создали комиссию по разрешению споров с ОКР
29 июля 2022, 18:25
РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации WADA
15 марта 2022, 14:59
