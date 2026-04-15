Российские штангисты Кузьминова и Курочкин номинированы на премию «Восходящая звезда» от европейской федерации

Российские штангисты Кузьминова и Курочкин номинированы на премию от EWF.

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) совместно с европейским отделением Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS Europe) номинировала российских штангистов Варвару Кузьминову и Арсения Курочкина на премию Rising Star («Восходящая звезда»).

Всего на премию претендуют 20 молодых спортсменов (по 10 у мужчин и женщин): по два представителя Молдавии, Украины и Турции, по одному – из Болгарии, Албании, Финляндии, Греции, Польши, Великобритании, Италии, Армении, Грузии, Румынии, Ирландии и Азербайджана.

Лауреатов объявят во время церемонии открытия взрослого чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который стартует 19 апреля в Батуми (Грузия). Rising Star призвана привлечь внимание к молодым перспективным атлетам.

Кузьминовой 17 лет, в мае 2025-го она выиграла чемпионат мира U17 в Перу в весовой категории до 76 кг, установила три мировых рекорда, после чего была признана лучшей тяжелоатлеткой соревнований. В июле она победила на юношеском чемпионате Европы в Мадриде.

Курочкину 17 лет, летом прошлого года он также стал победителем юношеского чемпионата Европы в весе до 71 кг, установив при этом новый рекорд континента в своей возрастной категории.