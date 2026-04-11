Евгения Гусева: «Тяжелая атлетика не меняет внешность кардинально. Нет такого, чтобы кто-то портил фигуру»

Гусева: тяжелая атлетика не меняет внешность кардинально и не портит фигуру.

Россиянка Евгения Гусева рассказала, как начала заниматься тяжелой атлетикой.

Спортсменка выступит на чемпионате Европы, который стартует 19 апреля в Батуми.

— Помню, когда в конце девяностых женская тяжелая атлетика стала соревновательным видом, это было странно. Девушек звали из легкой атлетики, из метаний, спринта. Многие не воспринимали вид как женский. Как ваше окружение восприняло новость о том, что вы выбрали тяжелую атлетику? Выбрали серьезно, по сути — на всю жизнь.

— Это был сложный период. Когда только пришла в тяжелую атлетику, жила в деревне, в глуши. И народ, и родственники относились очень скептически. Больше всего досталось родителям, особенно маме — весь удар пришелся на нее. Но с годами поддержка близких чувствуется все сильнее. Все больше людей узнают о тяжелой атлетике, родным стали показывать телетрансляции. Постепенно интерес охватывает дальних родственников, знакомых — все только восхищаются штангой. Отзывы такие: не ожидали, что это настолько красивый вид спорта. С каждым разом даже спрашивают: «Когда соревнования? Хотим посмотреть».

— Это друзья семьи, знакомые, которые знают вас лично?

— Да-да. Те родственники, даже дальние, или знакомые, которые знали, чем занимаюсь, но никогда не смотрели тяжелую атлетику — думали: штанга и штанга. А когда сами посмотрели, возникли очень приятные эмоции: очень зрелищно, интересно смотреть.

— Но есть проблема: парадигма, что девушка должна быть стройной, высокой, изящной. Когда кто-то говорит: «Хочу заниматься тяжелой атлетикой», на нее смотрят как на сумасшедшую: «Будешь некрасивой, на тебя никто не обратит внимания». Насколько сейчас эта ситуация меняется по сравнению с теми временами, когда пришли? Почему мамы, которые прочитают это интервью, не должны бояться отдавать дочку в этот вид спорта?

— Думаю, тяжелая атлетика не меняет внешность кардинально. Наоборот, есть разные весовые категории, много вариаций телосложения. В самых легких категориях даже не скажешь, что девушка занимается тяжелой атлетикой. Тело становится красивее, мышцы — понятно, от этого никуда не деться. Но нет такого, чтобы кто-то портил фигуру. Это только укрепляет здоровье, связки, колени.

— И спину особенно.

— Да, спину особенно, ха-ха. Но это профессиональный спорт, от этого никуда не деться, — сказала Гусева.