Пауэрлифтер из ЮАР Энгельбрехт установил неофициальный рекорд в становой тяге – поднял 520 кг на турнире в Красноярске

Пауэрлифтер из ЮАР Колтон Энгельбрехт показал результат выше мирового рекорда в становой тяге с ремнями на турнире Siberian Power Show в Красноярске.

Энгельбрехт поднял штангу весом 520 кг – это больше действующего рекорда от актера Хафтора Бьернссона (510 кг).

Официально достижение не засчитали, так как Энгельбрехт удачно выполнил попытку уже вне зачета троеборья.

Однако спортсмен установил официальный рекорд в троеборье – суммарно поднял 1155 кг (приседание – 430 кг, жим лежа – 275 кг, становая тяга – 450 кг).

Энгельбрехту подарили джерси хоккеиста Александра Овечкина с автографом.

Гора из «Игры престолов» заехал в Красноярск за мировым рекордом. И готов сняться в русском кино!

Колтон Энгельбрехт
Хафтор Бьернссон
Они бы еще резиновый гриф сделали. Ну что это за позорщина с грифами? Гриф провисает на 15 см. Атлеты прошлого с такими грифами на сотню больше поднимали бы, потому что это совсем другя нагрузка поднимать, когда счиатй уже встал и рспрямился.
Какая бредятина. У Хафтора Бьернссона прямые ноги, а этот на шпагате рекорды ставит
С отрывом блинов от пола на 20см)))) Это же просто невероятный треш. Еще бы более гибкий гриф сделали - на 1 см от пола блины оторвал - есть рекорд!
это две разные техники, в данной технике "сумо" отрыв штанги от пола идет за счет ног, Бьернссон тянет классической техникой, где основная нагрузка идет на спину, каждый выбирает технику, которая больше ему подходит
техника сумо считается менее травматичной
Гриф жалко
А для Дикуля это всего лишь легкая разминка, вот и думайте!
Уникальный атлет, при его то весе
Мда уж.....скоро подойти к штанге весом в 1 тонну даже не пытаясь ее поднять будет считаться за рекордом) Человек попробовал поднять 1 тонну🤣
пора уже писать, что есть разные виды подьема.
По классическому рекорд не пал.
тут реально чувак все читы включил: 1. Невероятно гибкий гриф 2. Поза сумоиста с расставленными в шпагат ногами, чтобы меньше амплитуда подъема была. 3. Лямки на руках - чтобы выпрямить пальцы и меньше амплитуда подъема была.
Пишут там Геннадий Малахов, дада, тот самый с ТВ врач в 71 год 400кг потянул. Не пойму шутка или правда.
