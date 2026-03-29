Пауэрлифтер из ЮАР Энгельбрехт установил неофициальный рекорд в становой тяге – поднял 520 кг на турнире в Красноярске
Пауэрлифтер из ЮАР побил рекорд в становой тяге на турнире в Красноярске.
Пауэрлифтер из ЮАР Колтон Энгельбрехт показал результат выше мирового рекорда в становой тяге с ремнями на турнире Siberian Power Show в Красноярске.
Энгельбрехт поднял штангу весом 520 кг – это больше действующего рекорда от актера Хафтора Бьернссона (510 кг).
Официально достижение не засчитали, так как Энгельбрехт удачно выполнил попытку уже вне зачета троеборья.
Однако спортсмен установил официальный рекорд в троеборье – суммарно поднял 1155 кг (приседание – 430 кг, жим лежа – 275 кг, становая тяга – 450 кг).
Энгельбрехту подарили джерси хоккеиста Александра Овечкина с автографом.
