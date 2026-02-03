WADA наказало 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории

298 российских спортсменов наказаны на основе базы данных LIMS.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 298 российских спортсменов на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Об этом заявил глава WADA Витольд Банька во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане.

«Мы внедрили новый международный стандарт расследований, повысив согласованность действий во всем мире.

Благодаря оперативным усилиям мы провели самое успешное антидопинговое расследование за все время, в результате которого были привлечены к ответственности 298 российских спортсменов», – сказал Банька.

Базу данных московской антидопинговой лаборатории передали в WADA в 2019 году. В ней находились сведения о допинг-пробах спортсменов из периода с 2012 по 2015 год.