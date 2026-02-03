21

WADA наказало 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории

298 российских спортсменов наказаны на основе базы данных LIMS.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 298 российских спортсменов на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Об этом заявил глава WADA Витольд Банька во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане.

«Мы внедрили новый международный стандарт расследований, повысив согласованность действий во всем мире.

Благодаря оперативным усилиям мы провели самое успешное антидопинговое расследование за все время, в результате которого были привлечены к ответственности 298 российских спортсменов», – сказал Банька. 

Базу данных московской антидопинговой лаборатории передали в WADA в 2019 году. В ней находились сведения о допинг-пробах спортсменов из периода с 2012 по 2015 год.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Новый стандарт внедрён для привлечения к ответственности только российских спортсменов?
Новый стандарт внедрён для привлечения к ответственности только российских спортсменов?
Было бы странно, если бы WADA на основе данных МОСКОВСКОЙ лаборатории привлекала конголезских спортсменов 🤔
Новый стандарт внедрён для привлечения к ответственности только российских спортсменов?
298 втихушу наказаны, а про 1 Валиеву раструбили на всю Вселенную. Спецпроект очевиден! Кара настигнет всех тех, кто провернул эту дело!
Китайских пловцов нашли, но наказание не назначили.
Китайских пловцов нашли, но наказание не назначили.
Там Жунь Фэнь рассыпала муку с ТМЗ для дедушки Мао Чень. Рафик неуиновэн.
Если база, наконец, вся проверена, значит стоит ждать очередного Родченкова, очередного дела Валиевой и прочих пакостей. Ведь шоу должно продолжаться
А сколько в Ю ЭС ЭЙ, Канаде, Австралии, Германии и прочих нордических особей?
А сколько в Ю ЭС ЭЙ, Канаде, Австралии, Германии и прочих нордических особей?
хз.
а сколько?
А сколько в Ю ЭС ЭЙ, Канаде, Австралии, Германии и прочих нордических особей?
ВАДА выпускает ежегодный отчёт, в котором есть и таблица по странам. В ней указывается, сколько наказанных в течение года.
При этом ни один норвежец не пострадал - добавил Банька
На основе базы данных московской антидопинговой лаборатории... Есть ли данные из Осло, Берлина, Рима и др.
На основе базы данных московской антидопинговой лаборатории... Есть ли данные из Осло, Берлина, Рима и др.
ТАКИХ данных нет и не было НИКОГДА. Только МОсковская лаборатория держала электронную базу. ВАДА даже делало замечание, что электронная база должна быть одна, это ADAMS у ВАДА. На этом лаба и запалилась. Заслуг ВАДА тут никаких, сами же сотрудники во главе с директором нахимичили в этой базе так, что непонятно, где там право, а где лево. К тому же родя сам уничтожил 1500 проб, а в базе многие из них значились как "грязные". Вот и набралось на долю ВАДА 298. Да ещё около 200 наказали РУСАДА и Федерации. Это у которых нашлись в лабе реальные "грязные" пробы.
Короче, если бы не сдали сами, хрен бы ВАДА до чего докопалось. А российский допинговый скандал был ОЧЕНЬ похож на хорошо отрежиссированное (кем? есть мнение, что ЦРУ) действо.
Ответ La Gushka
ТАКИХ данных нет и не было НИКОГДА. Только МОсковская лаборатория держала электронную базу. ВАДА даже делало замечание, что электронная база должна быть одна, это ADAMS у ВАДА. На этом лаба и запалилась. Заслуг ВАДА тут никаких, сами же сотрудники во главе с директором нахимичили в этой базе так, что непонятно, где там право, а где лево. К тому же родя сам уничтожил 1500 проб, а в базе многие из них значились как "грязные". Вот и набралось на долю ВАДА 298. Да ещё около 200 наказали РУСАДА и Федерации. Это у которых нашлись в лабе реальные "грязные" пробы. Короче, если бы не сдали сами, хрен бы ВАДА до чего докопалось. А российский допинговый скандал был ОЧЕНЬ похож на хорошо отрежиссированное (кем? есть мнение, что ЦРУ) действо.
У тех, кто понимает как мир устроен, и сомнений не было. Просто Грыню купили и его дружбанов тоже. Он же не один свалил. Там еще Соболевский (великий "изобретатель" новых методов поимки своих спортсменов, сначала дают, а потом говорят как определить) с будущим мужем оказались, там в Лос-Анджелесе свадьбу и сыграли, а Грыша был у них толи шафером, толи свидетелем.
а сколько НАКАЗАНО не российских спортсменов.. надо бы озвучить всех))
