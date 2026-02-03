Призер чемпионата России по тяжелой атлетике Анастасия Демченко дисквалифицирована на 4 года за допинг

Российская тяжелоатлетка Анастасия Демченко дисквалифицирована за допинг.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало тяжелоатлетку Анастасию Демченко за нарушение антидопинговых правил.

Демченко признана виновной в нарушении пунктов 4.1 и 4.2 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе; использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода).

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года с 25 сентября 2025-го с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 10 января 2025 года.

Демченко 26 лет, она дважды занимала второе место на чемпионатах России (2019, 2023) в весовой категории до 45 кг.