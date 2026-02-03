0

Призер чемпионата России по тяжелой атлетике Анастасия Демченко дисквалифицирована на 4 года за допинг

Российская тяжелоатлетка Анастасия Демченко дисквалифицирована за допинг.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало тяжелоатлетку Анастасию Демченко за нарушение антидопинговых правил. 

Демченко признана виновной в нарушении пунктов 4.1 и 4.2 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе; использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода). 

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года с 25 сентября 2025-го с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 10 января 2025 года.

Демченко 26 лет, она дважды занимала второе место на чемпионатах России (2019, 2023) в весовой категории до 45 кг.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РУСАДА
logoРУСАДА
Анастасия Демченко
дисквалификации
logoдопинг
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжелая атлетика в Telegram
Материалы по теме
Серебряный призер Олимпиады-2014 Фаткулина отбыла дисквалификацию за допинг
3 февраля, 10:24
Российский борец вольного стиля Сотиев дисквалифицирован на 6 лет из-за отказа сдавать допинг-пробу
1 февраля, 07:40
Угожаев чаще всех проверялся РУСАДА на допинг в 2025 году среди фигуристов
22 января, 07:54
Рекомендуем
Главные новости
WADA наказало 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории
3 февраля, 13:25
Семь спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил после перепроверки допинг‑проб с Олимпиады-2016
24 января, 16:38
Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских юниоров с флагом и гимном
23 января, 16:53
Дегтярев сообщил, что IWF в ближайшее время допустит российских спортсменов до 23 лет к соревнованиям с флагом и гимном
23 января, 08:28
Умер олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Киржинов
11 января, 12:05
Дегтярев об отмене юниорского чемпионата Европы в Польше: «Здравые силы в мировом спорте все еще есть, и мы приветствуем решение EWF»
8 января, 13:57
Европейская федерация тяжелой атлетики отменила юниорский чемпионат Европы в Польше из-за проблем с визами для россиян
8 января, 08:59
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», примет участие в «Олимпиаде на стероидах». Он намерен превзойти мировой рекорд в становой тяге
7 января, 21:02
Баста представил гимн Федерации тяжелой атлетики России
28 ноября 2025, 08:57Видео
16-летнюю российскую штангистку дисквалифицировали на три года. В ее допинг-пробе обнаружили следы мельдония
27 ноября 2025, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
39 россиян вошли в заявку на первенство Европы по тяжелой атлетике
5 октября 2025, 06:34
Михаил Дегтярев: «После Олимпиады-2026 можно ожидать решений по объединению федераций зимних видов спорта»
24 сентября 2025, 09:35
Ольга Те: «Другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Нам надо немного времени, чтобы опять вернуться»
22 августа 2025, 08:45
Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»
25 февраля 2025, 18:35
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Софья Богачева дисквалифицирована за допинг на 3 года
23 сентября 2024, 14:30
Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»
17 ноября 2023, 20:00
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне
12 июня 2023, 11:04
Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»
26 января 2023, 13:50
Европейские олимпийские комитеты создали комиссию по разрешению споров с ОКР
29 июля 2022, 18:25
РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации WADA
15 марта 2022, 14:59
Рекомендуем