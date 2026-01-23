Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских юниоров с флагом и гимном
Российские тяжелоатлеты-юниоры допущены к стартам с флагом и гимном.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила юных российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном.
«Исполнительный совет IWF принял решение разрешить участие спортсменов из России и Беларуси в юниорских и молодежных соревнованиях без предварительной проверки и с возможностью использования национальных символов.
Это правило вступит в силу на предстоящем чемпионате мира среди юниоров, который пройдет 2-8 мая в Исмаилии (Египет), и на чемпионате мира среди молодежи, который состоится с 5 по 11 июля в Кали (Колумбия).
В молодежную возрастную категорию входят спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, в юниорскую — от 15 до 20 лет», – говорится в сообщении пресс-службы IWF.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: IWF
