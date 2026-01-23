Дегтярев сообщил, что IWF в ближайшее время допустит российских спортсменов до 23 лет к соревнованиям с флагом и гимном

Российских тяжелоатлетов до 23 лет допускают к турнирам с флагом и гимном.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF ) в ближайшее время допустит российских спортсменов до 23 лет к соревнованиям с флагом и гимном.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев .

«Буквально вчера поздно вечером пошла информация, что в тяжелой атлетике приняли решение о допуске до 23 лет, официально скоро объявят», – сказал Дегтярев.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать участников юношеских турниров из России к соревнованиям с национальной символикой. Рекомендации МОК допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий остались в силе.