Умер олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Киржинов
Умер олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Киржинов.
Олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов скончался на 78-м году жизни.
Об этом сообщил директор спортивной школы им. Киржинова Рамазан Сиюхов.
«К сожалению, Мухарбий Нурбиевич Киржинов скончался сегодня утром, это произошло в больнице, где он лежал. Похороны состоятся сегодня же в Майкопе.
Это очень большая потеря для всего нашего спорта, он был первым олимпийским чемпионом в истории Адыгеи. Много сделал для спорта и нашей школе лично много помогал», – сказал Сиюхов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости