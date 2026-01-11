Умер олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Киржинов.

Олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов скончался на 78-м году жизни.

Об этом сообщил директор спортивной школы им. Киржинова Рамазан Сиюхов.

«К сожалению, Мухарбий Нурбиевич Киржинов скончался сегодня утром, это произошло в больнице, где он лежал. Похороны состоятся сегодня же в Майкопе.

Это очень большая потеря для всего нашего спорта, он был первым олимпийским чемпионом в истории Адыгеи. Много сделал для спорта и нашей школе лично много помогал», – сказал Сиюхов.