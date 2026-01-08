  • Спортс
  • Дегтярев об отмене юниорского чемпионата Европы в Польше: «Здравые силы в мировом спорте все еще есть, и мы приветствуем решение EWF»
Дегтярев об отмене юниорского чемпионата Европы в Польше: «Здравые силы в мировом спорте все еще есть, и мы приветствуем решение EWF»

Дегтярев поприветствовал решение отменить ЧЕ по тяжелой атлетике в Польше.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что приветствует отмену юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Польше. 

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) отменила чемпионат Европы среди юниоров в Польше из-за проблем с выдачей виз российским и белорусским спортсменам. Турнир для спортсменов до 23 лет должен был пройти в 2026 году в польском Люблине, но принимающая сторона не смогла предоставить гарантии визового доступа для спортсменов из РФ и Беларуси. 

«Ограничения против российских спортсменов со стороны некоторых стран и спортивных федераций носят откровенно дискриминационный характер. Наших атлетов не пускают на соревнования только потому, что они русские.

Так в прошлом году случилось в Польше на чемпионате по плаванию, куда не попали наши спортсмены, имевшие все допуски от World Aquatics.

Тем не менее, здравые силы в мировом спорте все еще есть, и мы приветствуем решение исполнительного совета Европейской федерации тяжелой атлетики о переносе из Польши в Албанию чемпионата Европы среди юниоров, потому что Варшава не может гарантировать выдачу виз для юных атлетов из России и Белоруссии.

В этом году наши юные тяжелоатлеты по решению исполкома МОК уже должны выступать под национальным флагом и с гимном», — сказал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
юниорская сборная России
Политика
чемпионат Европы
logoМихаил Дегтярев
logoМатч ТВ
