Европейская федерация тяжелой атлетики отменила юниорский чемпионат Европы в Польше из-за проблем с визами для россиян

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) отменила чемпионат Европы среди юниоров в Польше из-за проблем с выдачей виз российским и белорусским спортсменам. 

Об этом сообщает пресс-служба EWF. 

Турнир для спортсменов до 23 лет должен был пройти в 2026 году в польском Люблине, но принимающая сторона не смогла предоставить гарантии визового доступа для спортсменов из РФ и Беларуси. 

«EWF в очередной раз подтвердила свою твердую и неизменную позицию о том, что спорт должен оставаться вне политики.

Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области.

EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без политических барьеров», – говорится в заявлении Европейской федерации тяжелой атлетики. 

Вместо Польши турнир примет Албания, соревнования пройдут в октября 2026 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: EWF
юниорская сборная России
Политика
чемпионат Европы
EWF
юниорская сборная России жен
