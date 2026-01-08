Европейская федерация тяжелой атлетики отменила юниорский чемпионат Европы в Польше из-за проблем с визами для россиян

Европейская федерация тяжелой атлетики отменила юниорский ЧЕ в Польше.

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) отменила чемпионат Европы среди юниоров в Польше из-за проблем с выдачей виз российским и белорусским спортсменам.

Об этом сообщает пресс-служба EWF.

Турнир для спортсменов до 23 лет должен был пройти в 2026 году в польском Люблине, но принимающая сторона не смогла предоставить гарантии визового доступа для спортсменов из РФ и Беларуси.

«EWF в очередной раз подтвердила свою твердую и неизменную позицию о том, что спорт должен оставаться вне политики.

Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области.

EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без политических барьеров», – говорится в заявлении Европейской федерации тяжелой атлетики.

Вместо Польши турнир примет Албания, соревнования пройдут в октября 2026 года.