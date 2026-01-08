  • Спортс
  Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», примет участие в «Олимпиаде на стероидах». Он намерен превзойти мировой рекорд в становой тяге
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», примет участие в «Олимпиаде на стероидах». Он намерен превзойти мировой рекорд в становой тяге

Актер «Игры престолов» Бьернссон примет участие в «Олимпиаде на стероидах».

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана (по прозвищу Гора) в сериале «Игра престолов», собирается принять участие в «Олимпиаде на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Бьернссон – победитель и многократный призер соревнований «Самый сильный человек планеты». В рамках Enhanced Games он намерен превзойти мировой рекорд в становой тяге (510 кг), который установил в сентябре 2025 года.

Первые в истории «Расширенные игры» (Enhanced Games), где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах». 

В программу Enhanced Games входят три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешено использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства. 

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: соцсети Enhanced Games
