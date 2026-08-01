Ольков и Ковалева выиграли Сибирский международный марафон. Результаты на дистанции 10 км не были засчитаны

1 августа в Омске прошел Сибирский международный марафон. Участники соревновались на следующих дистанциях: 42,2 км, 10 км и 3 км (несоревновательная дистанция).

Трасса дистанции 10 км оказалась короче на 590 метров (всего 9 км 410 м), об этом сообщают организаторы. Результаты этой дистанции признаны неофициальными. Первыми стали Денис Чертыков (27:51) и Анна Викулова (32:13).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Александр Ольков –2:17:10 Валерий Лукин –2:23:45 Илдар Миншин –2:24:12

42,2 км, женщины

Марина Ковалева –2:40:08 Юлия Рыжанкова –2:45:22 Анастасия Деркач –2:46:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .