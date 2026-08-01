Ольков и Ковалева выиграли Сибирский международный марафон. Результаты на дистанции 10 км не были засчитаны
1 августа в Омске прошел Сибирский международный марафон. Участники соревновались на следующих дистанциях: 42,2 км, 10 км и 3 км (несоревновательная дистанция).
Трасса дистанции 10 км оказалась короче на 590 метров (всего 9 км 410 м), об этом сообщают организаторы. Результаты этой дистанции признаны неофициальными. Первыми стали Денис Чертыков (27:51) и Анна Викулова (32:13).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Александр Ольков –2:17:10
Валерий Лукин –2:23:45
Илдар Миншин –2:24:12
42,2 км, женщины
Марина Ковалева –2:40:08
Юлия Рыжанкова –2:45:22
Анастасия Деркач –2:46:30
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Startimer
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