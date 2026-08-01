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  4. Ольков и Ковалева выиграли Сибирский международный марафон. Результаты на дистанции 10 км не были засчитаны

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Ольков и Ковалева выиграли Сибирский международный марафон. Результаты на дистанции 10 км не были засчитаны

1 августа в Омске прошел Сибирский международный марафон. Участники соревновались на следующих дистанциях: 42,2 км, 10 км и 3 км (несоревновательная дистанция).

Трасса дистанции 10 км оказалась короче на 590 метров (всего 9 км 410 м), об этом сообщают организаторы. Результаты этой дистанции признаны неофициальными. Первыми стали Денис Чертыков (27:51) и Анна Викулова (32:13).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Александр Ольков –2:17:10

  2. Валерий Лукин –2:23:45

  3. Илдар Миншин –2:24:12

42,2 км, женщины

  1. Марина Ковалева –2:40:08

  2. Юлия Рыжанкова –2:45:22

  3. Анастасия Деркач –2:46:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Startimer
Юлия Рыжанкова
Марафон
Александр Ольков
любительский спорт
Бег
Илдар Миншин
Марина Ковалева
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