В Москве пройдет велогонка «Вечернее Садовое кольцо». Старт состоится 1 августа

1 августа в Москве пройдет первая вечерняя гонка «Садовое кольцо». Участники проедут против часовой стрелки по перекрытому Садовому кольцу.

Спортсменам доступны следующие форматы участия и дистанции:

велозаезд для новичков и любителей на 1 круг (16 км), 2 круга (32 км) и 3 круга (47 км);

велогонка на 5 кругов (78 км), 6 кругов (94 км), 7 кругов (109 км).

Стоимость слота на короткий велозаезд составляет 6000 рублей, на средний – 6500 рублей, на длинный – 7000 рублей. Участие в велогонке стоит 9000 рублей. Регистрация продолжается на сайте Cyclingrace .