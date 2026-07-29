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В Москве пройдет велогонка «Вечернее Садовое кольцо». Старт состоится 1 августа

1 августа в Москве пройдет первая вечерняя гонка «Садовое кольцо». Участники проедут против часовой стрелки по перекрытому Садовому кольцу. 

Спортсменам доступны следующие форматы участия и дистанции:

  • велозаезд для новичков и любителей на 1 круг (16 км), 2 круга (32 км) и 3 круга (47 км);

  • велогонка на 5 кругов (78 км), 6 кругов (94 км), 7 кругов (109 км).

Стоимость слота на короткий велозаезд составляет 6000 рублей, на средний – 6500 рублей, на длинный – 7000 рублей. Участие в велогонке стоит 9000 рублей. Регистрация продолжается на сайте Cyclingrace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: CyclingRace
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