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Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS через Волгу в 2027 году. Старты состоятся 23-24 июля

23-24 июля на реке Волга в Нижнем Новгороде пройдут заплывы серии X-WATERS. 

Участникам доступны следующие дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км, 30 км, ночной заплыв на 600 м. Дистанции можно совмещать. 

Для участников и гостей пройдет фестиваль у подножья Чкаловской лестницы. Там будут организованы прямая трансляция, музыкальные выступления, мастер-классы и викторины.

Стоимость слота на дистанции 1 км составляет 5990 рублей, на дистанции 2 км – 6490 рублей, на дистанции 3 км – 7250 рублей, на дистанции 5 км – 6990 рублей, на дистанции 10 км – 14990 рублей, на дистанции 30 км – 59 990 рублей, на дистанции 600 м (ночной заплыв) – 4490 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: X-WATERS
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