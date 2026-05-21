Разминку на «Забеге.РФ» в Москве проведет полузащитник ФК «Динамо» Тимофей Маринкин

23 мая по всей России пройдет полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ». Он состоится в 10-й раз.

Разминку на дистанции 10 км в Москве проведет полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин, а позже с ним пройдет автограф-сессия. 

На старт выйдут следующие известные спортсмены: Дмитрий Труненков (олимпийский чемпион по бобслею), Олеся Зыкина (чемпионка мира по легкой атлетике), Виталий Ионов (чемпион России по баскетболу), Елена Никитина (чемпионка мира по скелетону), Евгений и Роман Грачевы (чемпионы мира по смешанным единоборствам), Михаил Девятьяров (чемпион мира по лыжным гонкам), Александр Панжинский (призер Олимписйких игр по лыжным гонкам), Александр Легков (олимпийский чемпион по лыжным гонкам), Александра Пацкевич (олимпийская чемпионка по синхронному плаванию).

На канале Матч ТВ. пройдет прямая трансляция. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
