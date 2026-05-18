Олимпийский чемпион Никита Крюков пробежал дистанцию 10 км на Лесном Окуловском полумарафоне

16 мая в городе Окуловка (Новгородская область) прошел полумарафон.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков пробежал дистанцию 10 км за 41:13 (3:54 мин/км). Экс-лыжник стал 12-м. Забег выиграл Руслан Авидзба из клуба «Шалопаи» (Санкт-Петербург).

«Я впервые оказался в Окуловке и очень рад видеть здесь такой массовый и красивый старт. В таком потрясающем лесу просто дышишь и уже хочется бежать. Я всю жизнь занимался лыжами, теперь специализируюсь на гонках с препятствиями, а бег всегда был моей слабой стороной, которую я стремлюсь подтянуть. Как любой лыжник я люблю подъемные трассы и сегодня было несколько разнообразных подъемов, на которых я получил большое удовольствие. Путь сюда намного короче, чем кажется. Поэтому приехать одним днем, получить массу впечатлений – это стоит того!», – поделился впечатлениями Крюков.

Никита Крюков участвует в гонках с препятствиями (OCR) и является главным тренером российской сборной.

Василий Андреев и Алина Колосова стали победителями Окуловского лесного полумарафона