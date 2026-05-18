Василий Андреев и Алина Колосова стали победителями Лесного Окуловского полумарафона
6 мая в городе Окуловка (Новгородская область) прошел полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 2, 5, 10 и 21,1 км. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Забеги состоялись по грунтовым лесным дорожкам недалеко от Валдайского заповедника.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Василий Андреев – 1:14:26
Константин Вершинин – 1:15:18,9
Владимир Ежов – 1:15:18,6
21,1 км, женщины
Алина Колосова – 1:32:56
Светлана Самсонова – 1:33:26
Анастасия Лапина – 1:34:29
10 км, мужчины
Руслан Авидзба – 38:29
Денис Бараусов – 38:30
Алексей Матвеев – 38:57
10 км, женщины
Варвара Березина – 47:06
Алла Мартынова – 47:26
Анастасия Алексеева – 47:49
5 км, мужчины
Владимир Киктев – 18:46
Иван Постников – 18:54
Евгений Антонов – 18:57
5 км, женщины
Екатерина Абашева – 21:53
Александра Черепанова – 22:27
Алиса Малышева – 23:41
2 км, мужчины
Матвей Исакин – 7:56
Артем Копыльцов – 7:58
Глеб Иванов – 8:22
2 км, женщины
Алисия Шидловская – 8:47
София Николаева – 8:52
Анастасия Евдокимова – 8:57
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Всего в забегах приняли участие 1200 атлетов.
Вместо медалей организаторы вручали атлетам картхолдеры, с одной стороны которых выгравировано название забега. Награда сделана из переработанного пластика, как и в прошлом году.
