0

Василий Андреев и Алина Колосова стали победителями Лесного Окуловского полумарафона

6 мая в городе Окуловка (Новгородская область) прошел полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 2, 5, 10 и 21,1 км. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды. 

Забеги состоялись по грунтовым лесным дорожкам недалеко от Валдайского заповедника.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Василий Андреев – 1:14:26

  2. Константин Вершинин – 1:15:18,9

  3. Владимир Ежов – 1:15:18,6

21,1 км, женщины

  1. Алина Колосова – 1:32:56

  2. Светлана Самсонова – 1:33:26

  3. Анастасия Лапина – 1:34:29

10 км, мужчины

  1. Руслан Авидзба – 38:29

  2. Денис Бараусов – 38:30

  3. Алексей Матвеев – 38:57

10 км, женщины

  1. Варвара Березина – 47:06

  2. Алла Мартынова – 47:26

  3. Анастасия Алексеева – 47:49

5 км, мужчины

  1. Владимир Киктев – 18:46

  2. Иван Постников – 18:54

  3. Евгений Антонов – 18:57

5 км, женщины

  1. Екатерина Абашева – 21:53

  2. Александра Черепанова – 22:27

  3. Алиса Малышева – 23:41

2 км, мужчины

  1. Матвей Исакин – 7:56

  2. Артем Копыльцов – 7:58

  3. Глеб Иванов – 8:22

2 км, женщины

  1. Алисия Шидловская – 8:47

  2. София Николаева – 8:52

  3. Анастасия Евдокимова – 8:57

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Всего в забегах приняли участие 1200 атлетов. 

Вместо медалей организаторы вручали атлетам картхолдеры, с одной стороны которых выгравировано название забега. Награда сделана из переработанного пластика, как и в прошлом году.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
любительский спорт
Полумарафон
Бег
Забег
Календарь стартов
Трейлраннинг

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на ультрамарафон Grand Kislovodsk в 2027 году
13 мая, 11:14
Открылась регистрация на ультрамарафон «Длинные аллеи». Старт состоится в Гатчине 30 августа
13 мая, 10:08
Беговые кроссовки в 2026 году: тренировочные, стартовые и трейловые модели
23 апреля, 17:39
Рекомендуем
Главные новости
Шаров и Мендаева стали победителями на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона
2 мая, 07:32
Никитин, Реунков, Лега, Ковалева выйдут на старт Казанского марафона. Чемпион мира по биатлону Бабиков будет соревноваться на дистанции 21,1 км
27 апреля, 16:42
Степан Киселев: «Чемпионат России в рамках Казанского марафона будет лучшим местом для последнего старта». Атлет завершает карьеру профессионального атлета
27 апреля, 11:38
Дмитрий Неделин: «За 4 года из любителя дорос до рекордсмена России»
26 апреля, 11:28
Дмитрий Неделин установил рекорд России на марафоне
26 апреля, 11:13
Иностраные атлеты выиграли Московский полумарафон. Первые в национальном зачете – Ахмадеев и Мокина
26 апреля, 08:30
Шаров, Ахмадеев, Бякин, Попов выйдут на старт Московского полумарафона. Среди женщин – Ковалева, Седова, Савина
21 апреля, 12:28
Открылась регистрация на забег на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
17 апреля, 06:52
Открылась регистрация на 42,2 км на Московском марафоне. Продажа мест на 10 км начнется 15 апреля
14 апреля, 14:46
Объявлена дата Гатчинского полумарафона. Старт состоится 8 ноября
1 апреля, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Выиграйте регистрацию на «Ночной забег» в Москве 20 июня. Розыгрыш – в нашем телеграм-канале
5 минут назад
Олимпийский чемпион Никита Крюков пробежал дистанцию 10 км на Лесном Окуловском полумарафоне
18 мая, 14:08
Дмитрий Травкин и Ангелина Бочкова стали победителями Мышкинского полумарафона «По шести холмам»
17 мая, 13:11
Чертыков и Мокина стали победителями Эстафеты по Садовому кольцу
16 мая, 07:50
По всему миру пройдет «Забег.РФ». Полумарафон с синхронным стартом состоится 23 мая
14 мая, 14:01
Открылась регистрация на ультрамарафон Grand Kislovodsk в 2027 году
13 мая, 11:14
Открылась регистрация на легкоатлетические соревнования «Гатчинская дорожка»
13 мая, 10:32
Открылась регистрация на ультрамарафон «Длинные аллеи». Старт состоится в Гатчине 30 августа
13 мая, 10:08
Впервые эстафету по Садовому кольцу покажут в прямой трансляции. Старт состоится 16 мая
13 мая, 08:44
Киселев и Рыжанкова выиграли Царскосельский Марафон
10 мая, 13:06
Рекомендуем