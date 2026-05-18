Василий Андреев и Алина Колосова стали победителями Лесного Окуловского полумарафона

6 мая в городе Окуловка (Новгородская область) прошел полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 2, 5, 10 и 21,1 км. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Забеги состоялись по грунтовым лесным дорожкам недалеко от Валдайского заповедника.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Василий Андреев – 1:14:26 Константин Вершинин – 1:15:18,9 Владимир Ежов – 1:15:18,6

21,1 км, женщины

Алина Колосова – 1:32:56 Светлана Самсонова – 1:33:26 Анастасия Лапина – 1:34:29

10 км, мужчины

Руслан Авидзба – 38:29 Денис Бараусов – 38:30 Алексей Матвеев – 38:57

10 км, женщины

Варвара Березина – 47:06 Алла Мартынова – 47:26 Анастасия Алексеева – 47:49

5 км, мужчины

Владимир Киктев – 18:46 Иван Постников – 18:54 Евгений Антонов – 18:57

5 км, женщины

Екатерина Абашева – 21:53 Александра Черепанова – 22:27 Алиса Малышева – 23:41

2 км, мужчины

Матвей Исакин – 7:56 Артем Копыльцов – 7:58 Глеб Иванов – 8:22

2 км, женщины

Алисия Шидловская – 8:47 София Николаева – 8:52 Анастасия Евдокимова – 8:57

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time . Всего в забегах приняли участие 1200 атлетов.

Вместо медалей организаторы вручали атлетам картхолдеры, с одной стороны которых выгравировано название забега. Награда сделана из переработанного пластика, как и в прошлом году.