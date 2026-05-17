  • Дмитрий Травкин и Ангелина Бочкова стали победителями Мышкинского полумарафона «По шести холмам»
17 мая в Мышкине (Ярославская область) прошел полумарафон «По шести холмам». Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также были доступны дистанции 10, 5 и 3 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Дмитрий Травкин – 1:19:26

  2. Дмитрий Карпович – 1:20:50

  3. Валентин Латынцев – 1:25:07

21,1 км, женщины

  1. Ангелина Бочкова – 1:29:04

  2. Евгения Яньшина – 1:33:11

  3. Алена Смирнова – 1:43:54

10 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 31:37

  2. Дмитрий Егоров – 34:34

  3. Михаил Пригара – 35:53

10 км, женщины

  1. Елена Токмакова – 40:04

  2. Мария Жилина – 42:29

  3. Мария Никитина – 43:12

5 км, мужчины

  1. Олег Разов – 16:24

  2. Антон Колошин – 17:15

  3. Денис Шорин – 18:11

5 км, женщины

  1. Татьяна Вуколова – 18:24

  2. Александра Полей – 20:02

  3. Александра Андреева – 21:23

3 км, мужчины

  1. Антон Чучко – 10:02

  2. Кирилл Силюк – 10:10

  3. Азамат Зулхарнаев – 10:58

3 км, женщины

  1. Лидия Ковтун – 11:09

  2. Надежда Малахова – 11:17

  3. Арина Логинова – 11:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
