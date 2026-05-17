Дмитрий Травкин и Ангелина Бочкова стали победителями Мышкинского полумарафона «По шести холмам»
17 мая в Мышкине (Ярославская область) прошел полумарафон «По шести холмам». Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также были доступны дистанции 10, 5 и 3 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Дмитрий Травкин – 1:19:26
Дмитрий Карпович – 1:20:50
Валентин Латынцев – 1:25:07
21,1 км, женщины
Ангелина Бочкова – 1:29:04
Евгения Яньшина – 1:33:11
Алена Смирнова – 1:43:54
10 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 31:37
Дмитрий Егоров – 34:34
Михаил Пригара – 35:53
10 км, женщины
Елена Токмакова – 40:04
Мария Жилина – 42:29
Мария Никитина – 43:12
5 км, мужчины
Олег Разов – 16:24
Антон Колошин – 17:15
Денис Шорин – 18:11
5 км, женщины
Татьяна Вуколова – 18:24
Александра Полей – 20:02
Александра Андреева – 21:23
3 км, мужчины
Антон Чучко – 10:02
Кирилл Силюк – 10:10
Азамат Зулхарнаев – 10:58
3 км, женщины
Лидия Ковтун – 11:09
Надежда Малахова – 11:17
Арина Логинова – 11:28
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
