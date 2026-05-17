Дмитрий Травкин и Ангелина Бочкова стали победителями Мышкинского полумарафона «По шести холмам»

17 мая в Мышкине (Ярославская область) прошел полумарафон «По шести холмам». Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также были доступны дистанции 10, 5 и 3 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Дмитрий Травкин – 1:19:26 Дмитрий Карпович – 1:20:50 Валентин Латынцев – 1:25:07

21,1 км, женщины

Ангелина Бочкова – 1:29:04 Евгения Яньшина – 1:33:11 Алена Смирнова – 1:43:54

10 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 31:37 Дмитрий Егоров – 34:34 Михаил Пригара – 35:53

10 км, женщины

Елена Токмакова – 40:04 Мария Жилина – 42:29 Мария Никитина – 43:12

5 км, мужчины

Олег Разов – 16:24 Антон Колошин – 17:15 Денис Шорин – 18:11

5 км, женщины

Татьяна Вуколова – 18:24 Александра Полей – 20:02 Александра Андреева – 21:23

3 км, мужчины

Антон Чучко – 10:02 Кирилл Силюк – 10:10 Азамат Зулхарнаев – 10:58

3 км, женщины

Лидия Ковтун – 11:09 Надежда Малахова – 11:17 Арина Логинова – 11:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .