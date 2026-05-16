Чертыков и Мокина стали победителями Эстафеты по Садовому кольцу

16 мая в Москве в 90-й раз прошла Эстафета по Садовому кольцу. Участники бежали дистанцию 15 км в команде из 10 человек. Также можно было принять участие индивидуально.

В эстафетном забеге было три зачета: любительский, корпоративный и студенческий.

Результаты победителей и призеров:

15 км, мужчины

Денис Чертыков – 43:33 Сергей Шаров – 43:54 Артем Попов – 43:56 Ринас Ахмадеев – 44:48 Виктор Гуржий – 45:41

15 км, женщины

Анна Мокина – 51:06 Дарья Шабунина – 51:42 Мария Резниченко – 52:58 Софья Каменева – 53:53 Екатерина Родичева – 55:23

15 км, любительские команды

Threshold Project – 41:28 Беговой Монастырь – 41:29 Сосновка – 42:48

15 км, студенческие команды

Semester of Speed – 43:41 Msu Alpha – 44:18 RUN.MIPT-1 – 44:28

15 км, корпоративные команды

Московская полиция – 45:10 ВИТЯЗЬ-RUN – 45:50 СБЕР – 46:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .

Эстафета по Садовому кольцу проходит с 1922 года, но с 1924-го по 1927-й старт не проводился. Забег возродил спортивный журналист Герман Колодный. Он купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, который стал переходящим призом от газеты «Вечерняя Москва». В 2012 году старт провели в последний раз, а в 2025-м организовали вновь – в обновленном формате.