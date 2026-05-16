Чертыков и Мокина стали победителями Эстафеты по Садовому кольцу

16 мая в Москве в 90-й раз прошла Эстафета по Садовому кольцу. Участники бежали дистанцию 15 км в команде из 10 человек. Также можно было принять участие индивидуально.

В эстафетном забеге было три зачета: любительский, корпоративный и студенческий.

Результаты победителей и призеров:

15 км, мужчины

  1. Денис Чертыков – 43:33

  2. Сергей Шаров – 43:54

  3. Артем Попов – 43:56

  4. Ринас Ахмадеев – 44:48

  5. Виктор Гуржий – 45:41

15 км, женщины

  1. Анна Мокина – 51:06

  2. Дарья Шабунина – 51:42

  3. Мария Резниченко – 52:58

  4. Софья Каменева – 53:53

  5. Екатерина Родичева – 55:23

15 км, любительские команды 

  1. Threshold Project – 41:28

  2. Беговой Монастырь – 41:29

  3. Сосновка – 42:48

15 км, студенческие команды

  1. Semester of Speed – 43:41

  2. Msu Alpha – 44:18

  3. RUN.MIPT-1 – 44:28

15 км, корпоративные команды 

  1. Московская полиция – 45:10

  2. ВИТЯЗЬ-RUN – 45:50

  3. СБЕР – 46:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

Эстафета по Садовому кольцу проходит с 1922 года, но с 1924-го по 1927-й старт не проводился. Забег возродил спортивный журналист Герман Колодный. Он купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, который стал переходящим призом от газеты «Вечерняя Москва». В 2012 году старт провели в последний раз, а в 2025-м организовали вновь – в обновленном формате.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
