Чертыков и Мокина стали победителями Эстафеты по Садовому кольцу
16 мая в Москве в 90-й раз прошла Эстафета по Садовому кольцу. Участники бежали дистанцию 15 км в команде из 10 человек. Также можно было принять участие индивидуально.
В эстафетном забеге было три зачета: любительский, корпоративный и студенческий.
Результаты победителей и призеров:
15 км, мужчины
Денис Чертыков – 43:33
Сергей Шаров – 43:54
Артем Попов – 43:56
Ринас Ахмадеев – 44:48
Виктор Гуржий – 45:41
15 км, женщины
Анна Мокина – 51:06
Дарья Шабунина – 51:42
Мария Резниченко – 52:58
Софья Каменева – 53:53
Екатерина Родичева – 55:23
15 км, любительские команды
Threshold Project – 41:28
Беговой Монастырь – 41:29
Сосновка – 42:48
15 км, студенческие команды
Semester of Speed – 43:41
Msu Alpha – 44:18
RUN.MIPT-1 – 44:28
15 км, корпоративные команды
Московская полиция – 45:10
ВИТЯЗЬ-RUN – 45:50
СБЕР – 46:44
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
Эстафета по Садовому кольцу проходит с 1922 года, но с 1924-го по 1927-й старт не проводился. Забег возродил спортивный журналист Герман Колодный. Он купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, который стал переходящим призом от газеты «Вечерняя Москва». В 2012 году старт провели в последний раз, а в 2025-м организовали вновь – в обновленном формате.