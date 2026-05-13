Открылась регистрация на ультрамарафон Grand Kislovodsk в 2027 году

1-2 мая в 2027 году в Кисловодском национальном парке пройдет трейловый ультрамарафон от организаторов Wild Trail и Kavkaz.Run. 

Участникам доступны следующие дистанции: 5 км, 11 км, 17 км, 30 км, 57 км, 105 км, фан-забег на 5 км. Также состоятся соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 5 км. 

Стоимость слота на дистанции 105 км составляет 16 000 рублей, на дистанции 60 км – 13 000 рублей, на дистанции 30 км – 10 000 рублей, на дистанции 17 км – 7500 рублей, на дистанции 11 км – 7000 рублей, на дистанции 5 км 5500 рублей, на дистанции 5 км (фан-забег) – 2000 рублей. Регистрация на скандинавскую ходьбу и детский билет стоят 2000 рублей.

В детский и подростковый билеты входят подарок, забег, питание и лагерь.

На фан-забег и скандинавскую ходьбу не нужны медицинские справки. 

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: WildTrail
