Открылась регистрация на легкоатлетические соревнования «Гатчинская дорожка»
9 августа в Гатчине на стадионе «Спартак» пройдут легкоатлетические соревнования «Гатчинская дорожка» (5+).
Участники будут соревноваться на дистанциях 100 м, 1000 м и 5000 м. Также состоятся прыжки в высоту. Для детей от 5 до 17 лет пройдут старты на дистанции 100 м.
Стоимость слота до 31 мая на дистанции 100 м составляет 700 рублей, на дистанции 1000 м – 1400 рублей, на дистанции 5000 м – 1600 рублей. Слот на дисциплину «прыжки в высоту» стоит 800 рублей.
Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
