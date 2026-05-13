Открылась регистрация на легкоатлетические соревнования «Гатчинская дорожка»

9 августа в Гатчине на стадионе «Спартак» пройдут легкоатлетические соревнования «Гатчинская дорожка» (5+).

Участники будут соревноваться на дистанциях 100 м, 1000 м и 5000 м. Также состоятся прыжки в высоту. Для детей от 5 до 17 лет пройдут старты на дистанции 100 м.

Стоимость слота до 31 мая на дистанции 100 м составляет 700 рублей, на дистанции 1000 м – 1400 рублей, на дистанции 5000 м – 1600 рублей. Слот на дисциплину «прыжки в высоту» стоит 800 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .