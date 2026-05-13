Открылась регистрация на ультрамарафон «Длинные аллеи». Старт состоится в Гатчине 30 августа

30 августа в Гатчине (Ленинградская область) пройдет пробег «Длинные аллеи» (6+). Участникам доступны следующие дистанции: 1,6 км (миля), 5,275 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км. Для детей от 6 до 13 лет состоится старт на дистанции 400 м.

Маршрут забегов пролегает по аллеям парков «Зверинец» и «Орлова роща». На трассе практически отсутствует набор высоты.

Стоимость слота до 31 мая на дистанции 1,6 км составляет 1200 рублей, на дистанции 5,275 км – 1800 рублей, на дистанции 21,1 км – 2200 рублей, на дистанции 42,2 км – 2400 рублей, на дистанции 63,3 км – 3000 рублей. С 1 июня цена увеличится на 200 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .