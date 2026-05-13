Впервые эстафету по Садовому кольцу покажут в прямой трансляции. Старт состоится 16 мая

16 мая в Москве в 90-й раз пройдет Эстафета по Садовому кольцу. Участники побегут дистанцию 15 км в команде из 10 человек, также можно принять участие индивидуально.

В 7:40 начнется трансляция в социальной сети ВКонтакте организатора. В 8:00 побегут участники эстафеты, в 8:15 – индивидуального зачета.

В эстафетном забеге будет три зачета: любительский, корпоративный и студенческий. Победителей и призеров в каждом наградят денежными премиями. Общий призовой фонд составит 2 млн рублей.

Эстафета по Садовому кольцу проходит с 1922 года, но с 1924-го по 1927-й старт не проводился. Забег возродил спортивный журналист Герман Колодный. Он купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, который стал переходящим призом от газеты «Вечерняя Москва». В 2012 году старт провели в последний раз, а в 2025-м организовали вновь – в обновленном формате.

Зарегистрироваться можно до 14 мая на сайте организатора, а 14 и 15 мая – на выдаче стартовых пакетов.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Пресс-служба Бегового сообщества
