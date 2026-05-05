«Большой фестиваль бега» перенесен на 23 августа
Организаторы «Беговое сообщество» перенесли «Большой фестиваль бега» на 23 августа (воскресенье). Изначально старт был запланирован на 22 августа.
По вопросам отмены регистрации можно написать на почту info@runc.run.
«Большой фестиваль бега» пройдет в этом году в 2-й раз. Участники будут соревноваться на дистанциях 5 и 10 км. Забеги состоятся по Садовому кольцу.
Атлетам доступны два формата участия: соревновательный (со справкой) и фестивальный (без справки).
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
