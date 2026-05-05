  • В Москве состоится благотворительный полумарафон «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна
24 мая в Измайловском парке в Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» (0+) в поддержку людей с синдромом Дауна. 

Участникам доступны следующие дистанции: 2, 5, 10 и 21,1 км. Дети будут соревноваться на дистанциях от 50 м до 5 км.

Также будут организованы костюмированный забег на 500 м, корпоративная эстафета, благотворительная ярмарка и концерт. На площадке впервые будет работать спортивный психолог, к которому можно обратиться после старта.

Для людей с синдромом Дауна будет организована дистанция «НЕособенный старт»: 50 метров для малышей 0-5 лет и 500 метров для участников старше 6 лет.

Доступен и онлайн-формат прохождения дистанций. Для этого после регистрации надо пробежать дистанцию, отправить GPS-трек на почту mail@sportvoblago.ru, а в ответном письме организаторы расскажут как получить медаль.

Стоимость слота на дистанциях 2, 5 и 10 км составляет 3000 рублей, на дистанции полумарафона – 3500 рублей. Участие для юношей и девушек (14-17 лет) на дистанциях 2 и 5 км составляет 1750 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Календарь стартов
любительский спорт
Полумарафон
Бег
Забег
