Алексей Мамарин и Юлия Тимофеева стали победителями ультрамарафона Grand Kislovodsk

2-3 мая в Кисловодске прошел ультрамарафон Grand Kislovodsk от организаторов Wild Trail и KAVKAZ.RUN.

Участники соревновались на следующих дистанциях:

5,5 км с набором высоты 200 м;

12,5 км с набором 650 м;

20,4 км с набором 900 м;

30,1 км с набором 1200 м;

57,4 км с набором 1900 м;

105,3 км с набором 3600 м.

Также прошли соревнований по скандинавской ходьбе на дистанции 5 км и ночной фан-забег на дистанции 5 км.

Результаты победителей и призеров:

105,3 км, мужчины

Алексей Мамарин – 9:55:29 Евгений Хромушкин – 10:40:35 Дмитрий Гаврюшин – 10:40:35

105,3 км, женщины

Юлия Тимофеева – 11:28:33 Елена Носкова – 11:56:44 Ирина Амелькина – 12:52

57,4 км, мужчины

Станислав Маев – 5:12:11 Юрий Штанков – 5:14:41 Андрей Петров – 5:40:30

57,4 км, женщины

Екатерина Лузина – 6:01:38 Галина Дернакова – 6:03:45 Елена Анисимова – 6:14:35

30,1 км, мужчины

Андрей Лейман – 2:20:13 Василий Корыткин – 2:20:55 Дмитрий Хыхлов – 2:33:36

30,1 км, женщины

Виктория Калинина – 2:49:13 Мария Неверова – 2:57:01 Мария Махнутина – 3:06:13

20,4 км, мужчины

Даниил Мусатов – 1:28:12 Евгений Яковлев – 1:33 Павел Горик – 1:33:31

20,4 км, женщины

Светлана Савич – 1:57:17 Мария Козар –1:58:29 Жанна Вокуева – 2:02:22

12,5 км, мужчины

Никита Воронов – 1:02:49 Михаил Аникиев – 1:04:08 Михаил Ермохин – 1:07:03

12,5 км, женщины

Светлана Карамашева – 1:08:08 Виктория Самохвалова –1:19:49 Галина Четверикова – 1:20:41

5,5 км, мужчины

Алексей Шлепков –20:04 Юрий Савенко – 21:14 Алексей Кучеренко – 24:04

5,5 км, женщины

Елена Баимова – 24:54 Дарья Дайлид – 25:41 Людмила Ходакова – 26:14

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .