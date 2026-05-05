Алексей Мамарин и Юлия Тимофеева стали победителями ультрамарафона Grand Kislovodsk

2-3 мая в Кисловодске прошел ультрамарафон Grand Kislovodsk от организаторов Wild Trail и KAVKAZ.RUN.

Участники соревновались на следующих дистанциях:

  • 5,5 км с набором высоты 200 м;

  • 12,5 км с набором 650 м;

  • 20,4 км с набором 900 м;

  • 30,1 км с набором 1200 м;

  • 57,4 км с набором 1900 м;

  • 105,3 км с набором 3600 м.

Также прошли соревнований по скандинавской ходьбе на дистанции 5 км и ночной фан-забег на дистанции 5 км.

Результаты победителей и призеров:

105,3 км, мужчины

  1. Алексей Мамарин – 9:55:29

  2. Евгений Хромушкин – 10:40:35

  3. Дмитрий Гаврюшин – 10:40:35

105,3 км, женщины

  1. Юлия Тимофеева – 11:28:33

  2. Елена Носкова – 11:56:44

  3. Ирина Амелькина – 12:52

57,4 км, мужчины

  1. Станислав Маев – 5:12:11

  2. Юрий Штанков – 5:14:41

  3. Андрей Петров – 5:40:30

57,4 км, женщины

  1. Екатерина Лузина – 6:01:38

  2. Галина Дернакова – 6:03:45

  3. Елена Анисимова – 6:14:35

30,1 км, мужчины

  1. Андрей Лейман – 2:20:13

  2. Василий Корыткин – 2:20:55

  3. Дмитрий Хыхлов – 2:33:36

30,1 км, женщины

  1. Виктория Калинина – 2:49:13

  2. Мария Неверова – 2:57:01

  3. Мария Махнутина – 3:06:13

20,4 км, мужчины

  1. Даниил Мусатов – 1:28:12

  2. Евгений Яковлев – 1:33

  3. Павел Горик – 1:33:31

20,4 км, женщины

  1. Светлана Савич – 1:57:17

  2. Мария Козар –1:58:29

  3. Жанна Вокуева – 2:02:22

12,5 км, мужчины

  1. Никита Воронов – 1:02:49

  2. Михаил Аникиев – 1:04:08

  3. Михаил Ермохин – 1:07:03

12,5 км, женщины

  1. Светлана Карамашева – 1:08:08

  2. Виктория Самохвалова –1:19:49

  3. Галина Четверикова – 1:20:41

5,5 км, мужчины

  1. Алексей Шлепков –20:04

  2. Юрий Савенко – 21:14

  3. Алексей Кучеренко – 24:04

5,5 км, женщины

  1. Елена Баимова – 24:54

  2. Дарья Дайлид – 25:41

  3. Людмила Ходакова – 26:14

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
