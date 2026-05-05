Алексей Мамарин и Юлия Тимофеева стали победителями ультрамарафона Grand Kislovodsk
2-3 мая в Кисловодске прошел ультрамарафон Grand Kislovodsk от организаторов Wild Trail и KAVKAZ.RUN.
Участники соревновались на следующих дистанциях:
5,5 км с набором высоты 200 м;
12,5 км с набором 650 м;
20,4 км с набором 900 м;
30,1 км с набором 1200 м;
57,4 км с набором 1900 м;
105,3 км с набором 3600 м.
Также прошли соревнований по скандинавской ходьбе на дистанции 5 км и ночной фан-забег на дистанции 5 км.
Результаты победителей и призеров:
105,3 км, мужчины
Алексей Мамарин – 9:55:29
Евгений Хромушкин – 10:40:35
Дмитрий Гаврюшин – 10:40:35
105,3 км, женщины
Юлия Тимофеева – 11:28:33
Елена Носкова – 11:56:44
Ирина Амелькина – 12:52
57,4 км, мужчины
Станислав Маев – 5:12:11
Юрий Штанков – 5:14:41
Андрей Петров – 5:40:30
57,4 км, женщины
Екатерина Лузина – 6:01:38
Галина Дернакова – 6:03:45
Елена Анисимова – 6:14:35
30,1 км, мужчины
Андрей Лейман – 2:20:13
Василий Корыткин – 2:20:55
Дмитрий Хыхлов – 2:33:36
30,1 км, женщины
Виктория Калинина – 2:49:13
Мария Неверова – 2:57:01
Мария Махнутина – 3:06:13
20,4 км, мужчины
Даниил Мусатов – 1:28:12
Евгений Яковлев – 1:33
Павел Горик – 1:33:31
20,4 км, женщины
Светлана Савич – 1:57:17
Мария Козар –1:58:29
Жанна Вокуева – 2:02:22
12,5 км, мужчины
Никита Воронов – 1:02:49
Михаил Аникиев – 1:04:08
Михаил Ермохин – 1:07:03
12,5 км, женщины
Светлана Карамашева – 1:08:08
Виктория Самохвалова –1:19:49
Галина Четверикова – 1:20:41
5,5 км, мужчины
Алексей Шлепков –20:04
Юрий Савенко – 21:14
Алексей Кучеренко – 24:04
5,5 км, женщины
Елена Баимова – 24:54
Дарья Дайлид – 25:41
Людмила Ходакова – 26:14
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.