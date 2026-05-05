Сергей Звонов и Елена Скоблина стал и победителями полумарафона «Май. Мир. Молодость»

1 мая в Тутаеве (Ярославская область) прошел полумарафон «Май. Мир. Молодость». Старт входит в серию «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Участники соревновались на дистанциях 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Сергей Звонов – 1:09:04 Александр Березкин – 1:15:10 Максим Батурин – 1:15:37

21,1 км, женщины

Елена Скоблина – 1:30:35 Алевтина Курдова – 1:36:10 Ксения Донец – 1:39:09

10 км, мужчины

Кирилл Борунов – 33:29 Дмитрий Егоров – 34:22 Евгений Башилов – 36:13

10 км, женщины

Ксения Ситникова – 40:52 Карина Чипсанова – 41:52 Надежда Малахова – 42:42

5 км, мужчины

Кирилл Тараканов – 16:26 Дмитрий Игнатов – 17:18 Александр Белоногов – 17:40

5 км, женщины

Елена Токмакова – 19:32 Ксения Ушакова – 19:42 Екатерина Головина – 19:50

3 км, мужчины

Антон Колошин – 9:43 Никита Козлов – 11:41 Михаил Ремнев – 14:23

3 км, женщины

Надежда Егорова – 11:15 Надежда Усова – 12:56 Ирина Давыдова – 13:13

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .