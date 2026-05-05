0

Сергей Звонов и Елена Скоблина стал и победителями полумарафона «Май. Мир. Молодость»

1 мая в Тутаеве (Ярославская область) прошел полумарафон «Май. Мир. Молодость». Старт входит в серию «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Участники соревновались на дистанциях 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Сергей Звонов – 1:09:04

  2. Александр Березкин – 1:15:10

  3. Максим Батурин – 1:15:37

21,1 км, женщины

  1. Елена Скоблина – 1:30:35

  2. Алевтина Курдова – 1:36:10

  3. Ксения Донец – 1:39:09

10 км, мужчины

  1. Кирилл Борунов – 33:29

  2. Дмитрий Егоров – 34:22

  3. Евгений Башилов – 36:13

10 км, женщины

  1. Ксения Ситникова – 40:52

  2. Карина Чипсанова – 41:52

  3. Надежда Малахова – 42:42

5 км, мужчины

  1. Кирилл Тараканов – 16:26

  2. Дмитрий Игнатов – 17:18

  3. Александр Белоногов – 17:40

5 км, женщины

  1. Елена Токмакова – 19:32

  2. Ксения Ушакова – 19:42

  3. Екатерина Головина – 19:50

3 км, мужчины

  1. Антон Колошин – 9:43

  2. Никита Козлов – 11:41

  3. Михаил Ремнев – 14:23

3 км, женщины

  1. Надежда Егорова – 11:15

  2. Надежда Усова – 12:56

  3. Ирина Давыдова – 13:13

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Бег
Полумарафон
Забег
любительский спорт
Календарь стартов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на старты серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026». Впервые пройдет марафон
11 декабря 2025, 16:23
Рекомендуем
Главные новости
Шаров и Мендаева стали победителями на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона
2 мая, 07:32
Никитин, Реунков, Лега, Ковалева выйдут на старт Казанского марафона. Чемпион мира по биатлону Бабиков будет соревноваться на дистанции 21,1 км
27 апреля, 16:42
Степан Киселев: «Чемпионат России в рамках Казанского марафона будет лучшим местом для последнего старта». Атлет завершает карьеру профессионального атлета
27 апреля, 11:38
Дмитрий Неделин: «За 4 года из любителя дорос до рекордсмена России»
26 апреля, 11:28
Дмитрий Неделин установил рекорд России на марафоне
26 апреля, 11:13
Иностраные атлеты выиграли Московский полумарафон. Первые в национальном зачете – Ахмадеев и Мокина
26 апреля, 08:30
Шаров, Ахмадеев, Бякин, Попов выйдут на старт Московского полумарафона. Среди женщин – Ковалева, Седова, Савина
21 апреля, 12:28
Открылась регистрация на забег на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
17 апреля, 06:52
Открылась регистрация на 42,2 км на Московском марафоне. Продажа мест на 10 км начнется 15 апреля
14 апреля, 14:46
Объявлена дата Гатчинского полумарафона. Старт состоится 8 ноября
1 апреля, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Регистрация на Лесной Окуловский полумарафон продлится до 12 мая
6 мая, 17:10
«Большой фестиваль бега» перенесен на 23 августа
5 мая, 11:32
В Москве состоится благотворительный полумарафон «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна
5 мая, 11:17
Алексей Мамарин и Юлия Тимофеева стали победителями ультрамарафона Grand Kislovodsk
5 мая, 10:41
Алла Сидорова дебютирует на марафоне в Казани
27 апреля, 08:31
Евгений Волков и Лилия Мендаева стали победителями на дистанции 5 км в рамках Московского полумарафона
25 апреля, 11:10
Открылась регистрация на ночной заплыв серии Swimcup через Москву-реку
24 апреля, 16:34
Открылась регистрация на «Большой фестиваль бега». Старт пройдет 22 августа
22 апреля, 09:04
На Лесном Окуловском полумарафоне 16 мая можно сдать зубные щетки на переработку. За 10 щеток выдадут одну новую
20 апреля, 14:20
Георгий Смокотин и Надежда Сизова стали победителями забега «Арена полумарафон», на 10 км – Бякин и Томилова
19 апреля, 14:29
Рекомендуем