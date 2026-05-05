Сергей Звонов и Елена Скоблина стал и победителями полумарафона «Май. Мир. Молодость»
1 мая в Тутаеве (Ярославская область) прошел полумарафон «Май. Мир. Молодость». Старт входит в серию «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».
Участники соревновались на дистанциях 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Сергей Звонов – 1:09:04
Александр Березкин – 1:15:10
Максим Батурин – 1:15:37
21,1 км, женщины
Елена Скоблина – 1:30:35
Алевтина Курдова – 1:36:10
Ксения Донец – 1:39:09
10 км, мужчины
Кирилл Борунов – 33:29
Дмитрий Егоров – 34:22
Евгений Башилов – 36:13
10 км, женщины
Ксения Ситникова – 40:52
Карина Чипсанова – 41:52
Надежда Малахова – 42:42
5 км, мужчины
Кирилл Тараканов – 16:26
Дмитрий Игнатов – 17:18
Александр Белоногов – 17:40
5 км, женщины
Елена Токмакова – 19:32
Ксения Ушакова – 19:42
Екатерина Головина – 19:50
3 км, мужчины
Антон Колошин – 9:43
Никита Козлов – 11:41
Михаил Ремнев – 14:23
3 км, женщины
Надежда Егорова – 11:15
Надежда Усова – 12:56
Ирина Давыдова – 13:13
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.