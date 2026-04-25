  • Евгений Волков и Лилия Мендаева стали победителями на дистанции 5 км в рамках Московского полумарафона
25 апреля прошел забег на дистанции 5 км в рамках Московского полумарафона.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

  1. Евгений Волков – 14:54

  2. Николай Ляликов – 14:59

  3. Даниил Авдеев – 15:01

5 км, женщины

  1. Лилия Мендаева – 15:50

  2. Екатерина Ивонина – 15:52

  3. Анастасия Томилова – 16:53

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

В воскресенье 26 апреля состоится полумарафон. Трансляция с забега будет доступна с 8:40 в социальной сети ВКонтакте.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
