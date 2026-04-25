Евгений Волков и Лилия Мендаева стали победителями на дистанции 5 км в рамках Московского полумарафона
25 апреля прошел забег на дистанции 5 км в рамках Московского полумарафона.
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
Евгений Волков – 14:54
Николай Ляликов – 14:59
Даниил Авдеев – 15:01
5 км, женщины
Лилия Мендаева – 15:50
Екатерина Ивонина – 15:52
Анастасия Томилова – 16:53
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
В воскресенье 26 апреля состоится полумарафон. Трансляция с забега будет доступна с 8:40 в социальной сети ВКонтакте.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
