Открылась регистрация на ночной заплыв серии Swimcup через Москву-реку

19 июля в Москве через Москву-реку пройдут заплывы серии Swimcup. Старты состоятся вокруг жилого комплекса «СберСити».

Участникам доступны следующие дисциплины и дистанции:

заплыв на 500 м;

заплыв на 1500 м;

заплыв на 3000 м;

заплыв на 500 м (ночной заплыв);

соревнования по свимрану на 3300 м (чередование бега 550 м и плавания 450 м без транзитных зон).

Стоимость слота на ночной заплыв составляет 5000 рублей, на дневные старты цены начинаются от 5000 рублей.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора . Регистрация проходит на сайте RegPlace .