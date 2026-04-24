Открылась регистрация на ночной заплыв серии Swimcup через Москву-реку
19 июля в Москве через Москву-реку пройдут заплывы серии Swimcup. Старты состоятся вокруг жилого комплекса «СберСити».
Участникам доступны следующие дисциплины и дистанции:
заплыв на 500 м;
заплыв на 1500 м;
заплыв на 3000 м;
заплыв на 500 м (ночной заплыв);
соревнования по свимрану на 3300 м (чередование бега 550 м и плавания 450 м без транзитных зон).
Стоимость слота на ночной заплыв составляет 5000 рублей, на дневные старты цены начинаются от 5000 рублей.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте RegPlace.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Swimcup
