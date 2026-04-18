Юшина и Береснев стали победителями ультрамарафона Kalmyk Camel Trophy

17-18 апреля в Республике Калмыкии прошел трейловый ультрамарафон от команды организаторов Running Heroes Russia.

Участникам были доступны следующие дистанции: 20, 40, 60 и 80 км.

Результаты победителей и призеров:

80 км, мужчины

  1. Алексей Береснев – 5:37:48

  2. Алексей Макалюкин – 6:08:09

  3. Иван Крючин – 6:28:49

80 км, женщины

  1. Антонина Юшина – 6:47:40

  2. Елена Носкова – 7:11:36

  3. Елена Сердцева – 7:23:37

60 км, мужчины

  1. Алексей Толстенко – 4:50:42

  2. Артур Акимов – 5:03:01

  3. Владислав Левин – 5:14:10

60 км, женщины

  1. Мария Маева – 5:49:22

  2. Ирина Макарова – 5:57:30

  3. Ксения Логашова – 5:59:49

40 км, мужчины

  1. Алексей Мамарин – 2:54:20

  2. Денис Истомин – 3:05:56

  3. Григорий Сабиров – 3:09:59

40 км, женщины

  1. Анастасия Бурцева – 3:29:57

  2. Елена Нечаева – 3:37:02

  3. Виктория Аглиуллина – 3:55:55

20 км, мужчины

  1. Роман Бондаренко – 1:25

  2. Алексей Шлепков – 1:26:59

  3. Алексей Шорохов – 1:27:30

20 км, женщины

  1. Ксения Желудева – 1:42:41

  2. Александра Черепанова – 1:45:09

  3. Людмила Новикова – 1:49:34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
Алексей Береснев и Антонина Юшина стали победителями ультрамарафона G.O.A.T. Ultra Trail Race 2026
25 января, 09:09
«Устал – иди побегай». Человек, который создал самые известные трейлы в стране
15 января, 10:40
Опубликован календарь трейловых забегов Running Heroes Russia на 2026 и 2027 годы
29 декабря 2025, 18:27
