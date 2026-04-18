Юшина и Береснев стали победителями ультрамарафона Kalmyk Camel Trophy
17-18 апреля в Республике Калмыкии прошел трейловый ультрамарафон от команды организаторов Running Heroes Russia.
Участникам были доступны следующие дистанции: 20, 40, 60 и 80 км.
Результаты победителей и призеров:
80 км, мужчины
Алексей Береснев – 5:37:48
Алексей Макалюкин – 6:08:09
Иван Крючин – 6:28:49
80 км, женщины
Антонина Юшина – 6:47:40
Елена Носкова – 7:11:36
Елена Сердцева – 7:23:37
60 км, мужчины
Алексей Толстенко – 4:50:42
Артур Акимов – 5:03:01
Владислав Левин – 5:14:10
60 км, женщины
Мария Маева – 5:49:22
Ирина Макарова – 5:57:30
Ксения Логашова – 5:59:49
40 км, мужчины
Алексей Мамарин – 2:54:20
Денис Истомин – 3:05:56
Григорий Сабиров – 3:09:59
40 км, женщины
Анастасия Бурцева – 3:29:57
Елена Нечаева – 3:37:02
Виктория Аглиуллина – 3:55:55
20 км, мужчины
Роман Бондаренко – 1:25
Алексей Шлепков – 1:26:59
Алексей Шорохов – 1:27:30
20 км, женщины
Ксения Желудева – 1:42:41
Александра Черепанова – 1:45:09
Людмила Новикова – 1:49:34
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.