Юшина и Береснев стали победителями ультрамарафона Kalmyk Camel Trophy

17-18 апреля в Республике Калмыкии прошел трейловый ультрамарафон от команды организаторов Running Heroes Russia.

Участникам были доступны следующие дистанции: 20, 40, 60 и 80 км.

Результаты победителей и призеров:

80 км, мужчины

Алексей Береснев – 5:37:48 Алексей Макалюкин – 6:08:09 Иван Крючин – 6:28:49

80 км, женщины

Антонина Юшина – 6:47:40 Елена Носкова – 7:11:36 Елена Сердцева – 7:23:37

60 км, мужчины

Алексей Толстенко – 4:50:42 Артур Акимов – 5:03:01 Владислав Левин – 5:14:10

60 км, женщины

Мария Маева – 5:49:22 Ирина Макарова – 5:57:30 Ксения Логашова – 5:59:49

40 км, мужчины

Алексей Мамарин – 2:54:20 Денис Истомин – 3:05:56 Григорий Сабиров – 3:09:59

40 км, женщины

Анастасия Бурцева – 3:29:57 Елена Нечаева – 3:37:02 Виктория Аглиуллина – 3:55:55

20 км, мужчины

Роман Бондаренко – 1:25 Алексей Шлепков – 1:26:59 Алексей Шорохов – 1:27:30

20 км, женщины

Ксения Желудева – 1:42:41 Александра Черепанова – 1:45:09 Людмила Новикова – 1:49:34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .