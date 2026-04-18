Алексей Трошкин и Кристина Морару стали победителями кросса «Спутник»

18 апреля в Зеленограде (Москва) прошел кросс «Спутник» на дистанциях 5 и 12 км.

Результаты победителей и призеров:

12 км, мужчины

Алексей Трошкин – 41:16 Константин Лобов – 41:30 Павел Морозов – 42:45

12 км, женщины

Кристина Морару – 49:42 Полина Жукова – 50:49 Елена Сараева – 52:42

5 км, мужчины

Сергей Сорокин – 17:57 Павел Осипов – 18:03 Дмитрий Тучков – 19:04

5 км, женщины

Александра Войтова – 20:18 Анна Баюкова – 22:15 Мария Рыбкина – 22:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone .