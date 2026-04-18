Алексей Трошкин и Кристина Морару стали победителями кросса «Спутник»
18 апреля в Зеленограде (Москва) прошел кросс «Спутник» на дистанциях 5 и 12 км.
Результаты победителей и призеров:
12 км, мужчины
Алексей Трошкин – 41:16
Константин Лобов – 41:30
Павел Морозов – 42:45
12 км, женщины
Кристина Морару – 49:42
Полина Жукова – 50:49
Елена Сараева – 52:42
5 км, мужчины
Сергей Сорокин – 17:57
Павел Осипов – 18:03
Дмитрий Тучков – 19:04
5 км, женщины
Александра Войтова – 20:18
Анна Баюкова – 22:15
Мария Рыбкина – 22:32
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Results Zone
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем