Алексей Трошкин и Кристина Морару стали победителями кросса «Спутник»

18 апреля в Зеленограде (Москва) прошел кросс «Спутник» на дистанциях 5 и 12 км.

Результаты победителей и призеров:

12 км, мужчины

  1. Алексей Трошкин – 41:16

  2. Константин Лобов – 41:30

  3. Павел Морозов – 42:45

12 км, женщины

  1. Кристина Морару – 49:42

  2. Полина Жукова – 50:49

  3. Елена Сараева – 52:42

5 км, мужчины

  1. Сергей Сорокин – 17:57

  2. Павел Осипов – 18:03

  3. Дмитрий Тучков – 19:04

5 км, женщины

  1. Александра Войтова – 20:18

  2. Анна Баюкова – 22:15

  3. Мария Рыбкина – 22:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Results Zone
