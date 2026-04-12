Георгий Смокотин и Юлия Руденко стали победителями на дистанции 15 км в рамках «Весеннего забега»

12 апреля в Гатчине (Ленинградская область) прошел «Весенний забег». Участники соревновались на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км, 15 км.

Результаты победителей и призеров:

15 км, мужчины

  1. Георгий Смокотин – 46:12

  2. Станислав Ледников-Столяров – 51:59

  3. Владимир Репин – 52:24

15 км, женщины

  1. Юлия Руденко – 58:40

  2. Александра Семенова – 1:04:54

  3. Татьяна Фирсанова – 1:05:56

10 км, мужчины

  1. Денис Аксенов – 33:21

  2. Василий Васюков – 34:37

  3. Максим Мирошник – 34:48

10 км, женщины

  1. Вероника Порожская – 39:40

  2. Дарья Черныш – 40:21

  3. Екатерина Котова – 40:56

5 км, мужчины

  1. Владислав Судариков – 15:34

  2. Роман Андреев – 15:56

  3. Илья Темченко – 15:59

5 км, женщины

  1. Валерия Гавриловец – 17:35

  2. Виктория Нидзий – 18:33

  3. Анастасия Слуцкая – 18:40

1 км, мужчины

  1. Евгений Бурсевич – 2:43

  2. Кирилл Лихотинский – 2:50

  3. Виктор Трошнев – 2:53

1 км, женщины

  1. Александра Боярова – 3:21

  2. Анастасия Красавцева – 3:25,3

  3. Мария Киселева – 3:25,9

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
