Георгий Смокотин и Юлия Руденко стали победителями на дистанции 15 км в рамках «Весеннего забега»
12 апреля в Гатчине (Ленинградская область) прошел «Весенний забег». Участники соревновались на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км, 15 км.
Результаты победителей и призеров:
15 км, мужчины
Георгий Смокотин – 46:12
Станислав Ледников-Столяров – 51:59
Владимир Репин – 52:24
15 км, женщины
Юлия Руденко – 58:40
Александра Семенова – 1:04:54
Татьяна Фирсанова – 1:05:56
10 км, мужчины
Денис Аксенов – 33:21
Василий Васюков – 34:37
Максим Мирошник – 34:48
10 км, женщины
Вероника Порожская – 39:40
Дарья Черныш – 40:21
Екатерина Котова – 40:56
5 км, мужчины
Владислав Судариков – 15:34
Роман Андреев – 15:56
Илья Темченко – 15:59
5 км, женщины
Валерия Гавриловец – 17:35
Виктория Нидзий – 18:33
Анастасия Слуцкая – 18:40
1 км, мужчины
Евгений Бурсевич – 2:43
Кирилл Лихотинский – 2:50
Виктор Трошнев – 2:53
1 км, женщины
Александра Боярова – 3:21
Анастасия Красавцева – 3:25,3
Мария Киселева – 3:25,9
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.