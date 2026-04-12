Более 700 атлетов приняли участие в кроссах «Быстрый пес» и «Лисья гора»
11 и 12 апреля в парке «Битцевский лес» прошли кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора».
В субботу 11 апреля состоялся забег с собаками на дистанции 2 км. В воскресенье 12 апреля участники соревновались на дистанциях от 2 до 8 км в зависимости от возраста и пола. Также прошла эстафета (4 атлета бежали по 1 км).
Результаты кросса «Быстрый пес»:
2 км, мужчины
Николай Санников – 6:50
Алексей Володин – 7:51
Евгений Зинин – 8:23
2 км, женщины
Ариадна Трофименцева – 7:01
Маргарита Мигранова – 7:54
Нина Ромашова – 8:41
Результаты всех атлетов можно посмотреть на сайте Бегового сообщества.
2 км, женщины (18-19 лет)
Дарья Сергеева – 10:11
Мария Колпакова – 11:01
Мария Овсянникова – 11:34
4 км, мужчины (18-19 лет)
Тимур Сафаров – 18:47
Матвей Соколов – 20:25
Николай Лапинский – 21:41
4 км, женщины (35+ лет)
Юлия Конякина – 17:18
Тамара Щемерова – 18:51
Валерия Зубкова – 19:12
6 км, мужчины (35+ лет)
Сергей Конякин – 23:30
Сергей Сорокин – 23:43
Дмитрий Тунгусков – 23:45
6 км, женщины (20-34 лет)
Екатерина Шабунина – 27:02
Инна Симакова – 27:53
Кристина Морару – 30:29
6 км, мужчины (20-34 лет)
Иван Савельев – 30:21
Игорь Михальчук – 32:14
Артем Сериков – 32:17
Результаты можно посмотреть на сайте организатора.