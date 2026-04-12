Более 700 атлетов приняли участие в кроссах «Быстрый пес» и «Лисья гора»

11 и 12 апреля в парке «Битцевский лес» прошли кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора».

В субботу 11 апреля состоялся забег с собаками на дистанции 2 км. В воскресенье 12 апреля участники соревновались на дистанциях от 2 до 8 км в зависимости от возраста и пола. Также прошла эстафета (4 атлета бежали по 1 км).

Результаты кросса «Быстрый пес»:

2 км, мужчины

Николай Санников – 6:50 Алексей Володин – 7:51 Евгений Зинин – 8:23

2 км, женщины

Ариадна Трофименцева – 7:01 Маргарита Мигранова – 7:54 Нина Ромашова – 8:41

Результаты всех атлетов можно посмотреть на сайте Бегового сообщества .

2 км, женщины (18-19 лет)

Дарья Сергеева – 10:11 Мария Колпакова – 11:01 Мария Овсянникова – 11:34

4 км, мужчины (18-19 лет)

Тимур Сафаров – 18:47 Матвей Соколов – 20:25 Николай Лапинский – 21:41

4 км, женщины (35+ лет)

Юлия Конякина – 17:18 Тамара Щемерова – 18:51 Валерия Зубкова – 19:12

6 км, мужчины (35+ лет)

Сергей Конякин – 23:30 Сергей Сорокин – 23:43 Дмитрий Тунгусков – 23:45

6 км, женщины (20-34 лет)

Екатерина Шабунина – 27:02 Инна Симакова – 27:53 Кристина Морару – 30:29

6 км, мужчины (20-34 лет)

Иван Савельев – 30:21 Игорь Михальчук – 32:14 Артем Сериков – 32:17

Результаты можно посмотреть на сайте организатора .