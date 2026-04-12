Более 700 атлетов приняли участие в кроссах «Быстрый пес» и «Лисья гора»

11 и 12 апреля в парке «Битцевский лес» прошли кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора».

В субботу 11 апреля состоялся забег с собаками на дистанции 2 км. В воскресенье 12 апреля участники соревновались на дистанциях от 2 до 8 км в зависимости от возраста и пола. Также прошла эстафета (4 атлета бежали по 1 км).

Результаты кросса «Быстрый пес»:

2 км, мужчины

  1. Николай Санников – 6:50

  2. Алексей Володин – 7:51

  3. Евгений Зинин – 8:23

2 км, женщины

  1. Ариадна Трофименцева – 7:01

  2. Маргарита Мигранова – 7:54

  3. Нина Ромашова – 8:41

Результаты всех атлетов можно посмотреть на сайте Бегового сообщества.

Как бегать с собакой? Гид по каникроссу 🐶

2 км, женщины (18-19 лет)

  1. Дарья Сергеева – 10:11

  2. Мария Колпакова – 11:01

  3. Мария Овсянникова – 11:34

4 км, мужчины (18-19 лет)

  1. Тимур Сафаров – 18:47

  2. Матвей Соколов – 20:25

  3. Николай Лапинский – 21:41

4 км, женщины (35+ лет)

  1. Юлия Конякина – 17:18

  2. Тамара Щемерова – 18:51

  3. Валерия Зубкова – 19:12

6 км, мужчины (35+ лет)

  1. Сергей Конякин – 23:30

  2. Сергей Сорокин – 23:43

  3. Дмитрий Тунгусков – 23:45

6 км, женщины (20-34 лет)

  1. Екатерина Шабунина – 27:02

  2. Инна Симакова – 27:53

  3. Кристина Морару – 30:29

6 км, мужчины (20-34 лет)

  1. Иван Савельев – 30:21

  2. Игорь Михальчук – 32:14

  3. Артем Сериков – 32:17

Результаты можно посмотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
Открылась регистрация на Красочный забег. Старт пройдет 7 июня
26 марта, 12:22
Рекомендуем
Главные новости
Открылась регистрация на дистанцию 42,2 км на Московском марафоне. Продажа мест на 10 км начнется 15 апреля
14 апреля, 14:46
Объявлена дата Гатчинского полумарафона. Старт состоится 8 ноября
1 апреля, 09:15
Московский марафон пройдет в новые даты – 26-27 сентября
27 марта, 14:42
Директор Казанского марафона Вадим Янгиров: «Условия участия Дмитрия Неделина мы не смогли себе позволить»
27 марта, 14:31
В Сириусе пройдет бесплатная конференция Russia Running и ВФЛА для организаторов соревнований
18 марта, 12:30
Никитин: «Вдохновляют любители – люди, которые работают до шести вечера, а потом идут бегать и делают это каждый день»
11 марта, 07:08
Никитин: «К списку рекордов теперь хочется добавить еще и марафон». Атлет выйдет на старт Казанского марафона
11 марта, 06:49
Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет пробежал 21,1 км за 57:20
8 марта, 11:16
Открылась регистрация на марафон «Белые Ночи»
5 марта, 15:20
Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона
28 февраля, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Брюханов и Юлия Тимофеева стали победителями ультрамарафона «Т-Банк Dagestan Wild Trail 2026»
13 апреля, 18:48
Георгий Смокотин и Юлия Руденко стали победителями на дистанции 15 км в рамках «Весеннего забега»
12 апреля, 16:27
В Москве пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора». Старты состоятся 11 и 12 апреля
9 апреля, 12:38
На Казанский марафон зарегистрировались 35 000 участников
6 апреля, 17:09
Призовой фонд Казанского марафона составит более 10 млн рублей
6 апреля, 09:30
Евгений Цепков и Лилия Васильева стали победителями второго соревновательного дня Югорского лыжного марафона
5 апреля, 09:16
Иван Панферов и Юлия Конякина выиграли забег «Апрель»
5 апреля, 08:42
Сергей Шаров и Анна Мокина стали победителями России по полумарафону. Забеги прошли в рамках фестиваля спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром»
5 апреля, 06:49
Ермил Вокуев и Алеся Рушенцева стали победителями лыжного марафона «Кандалакша – Полярные Зори»
4 апреля, 15:18
Открылась регистрация на два полумарафона от организаторов Grom. Старты пройдут 25 июля и 5 сентября
4 апреля, 13:00
Рекомендуем