В Москве пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора». Старты состоятся 11 и 12 апреля

11 и 12 апреля в парке «Битцевский лес» пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора» от команды организаторов «Беговое сообщество».

В субботу 11 апреля состоится забег с собаками на дистанции 2 км. Участники будут соревноваться по грунтовой трассе в один круг.

12 апреля пройдет кросс «Лисья гора». Участникам будут доступны дистанции от 2 до 8 км, также состоится смешанная эстафета, где 4 атлета будут бежать по 1 км.

