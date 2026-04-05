Евгений Цепков и Лилия Васильева стали победителями второго соревновательного дня Югорского лыжного марафона

5 апреля в Ханты-Мансийске прошел XIII Югорский лыжный марафон, соорганизатором которого выступает ВТБ. Участники соревновались на дистанциях 50, 25 и 15 км классическим стилем. 

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Евгений Цепков – 2:28:30

  2. Павел Русяев – 2:28:53

  3. Дмитрий Баграшов – 2:29:06

50 км, женщины

  1. Лилия Васильева – 2:35:14

  2. Ольга Васильева – 2:37:01

  3. Арина Былинко – 2:40:07

25 км, мужчины

  1. Артем Шибаков – 1:16:06

  2. Глеб Овсянников – 1:18:50

  3. Михаил Сысоев – 1:20:32

25 км, женщины

  1. Анастасия Каменева – 1:28:18

  2. Ксения Бушмелева – 1:28:43

  3. Виктория Карасева – 1:31:37

15 км, мужчины

  1. Николай Кармацких – 48:12

  2. Прохор Сухобоков – 50:01

  3. Богдан Секунов – 50:40

15 км, женщины

  1. Вита Клишина – 48:10

  2. Валерия Логинова – 49:16

  3. Алина Суппес – 49:42

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

4 апреля состоялись гонки на дистанциях 50, 25, 15 и 5 км свободным стилем. О результатах первого соревновательного дня писали в этой новости.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
