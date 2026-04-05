Евгений Цепков и Лилия Васильева стали победителями второго соревновательного дня Югорского лыжного марафона

5 апреля в Ханты-Мансийске прошел XIII Югорский лыжный марафон, соорганизатором которого выступает ВТБ. Участники соревновались на дистанциях 50, 25 и 15 км классическим стилем.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

50 км, женщины

25 км, мужчины

Артем Шибаков – 1:16:06 Глеб Овсянников – 1:18:50 Михаил Сысоев – 1:20:32

25 км, женщины

Анастасия Каменева – 1:28:18 Ксения Бушмелева – 1:28:43 Виктория Карасева – 1:31:37

15 км, мужчины

Николай Кармацких – 48:12 Прохор Сухобоков – 50:01 Богдан Секунов – 50:40

15 км, женщины

Вита Клишина – 48:10 Валерия Логинова – 49:16 Алина Суппес – 49:42

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

4 апреля состоялись гонки на дистанциях 50, 25, 15 и 5 км свободным стилем. О результатах первого соревновательного дня писали в этой новости .