Евгений Цепков и Лилия Васильева стали победителями второго соревновательного дня Югорского лыжного марафона
5 апреля в Ханты-Мансийске прошел XIII Югорский лыжный марафон, соорганизатором которого выступает ВТБ. Участники соревновались на дистанциях 50, 25 и 15 км классическим стилем.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Евгений Цепков – 2:28:30
Павел Русяев – 2:28:53
Дмитрий Баграшов – 2:29:06
50 км, женщины
Лилия Васильева – 2:35:14
Ольга Васильева – 2:37:01
Арина Былинко – 2:40:07
25 км, мужчины
Артем Шибаков – 1:16:06
Глеб Овсянников – 1:18:50
Михаил Сысоев – 1:20:32
25 км, женщины
Анастасия Каменева – 1:28:18
Ксения Бушмелева – 1:28:43
Виктория Карасева – 1:31:37
15 км, мужчины
Николай Кармацких – 48:12
Прохор Сухобоков – 50:01
Богдан Секунов – 50:40
15 км, женщины
Вита Клишина – 48:10
Валерия Логинова – 49:16
Алина Суппес – 49:42
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
4 апреля состоялись гонки на дистанциях 50, 25, 15 и 5 км свободным стилем. О результатах первого соревновательного дня писали в этой новости.