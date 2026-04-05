Иван Панферов и Юлия Конякина выиграли забег «Апрель»

5 апреля по территории «Лужников» в Москве прошел забег «Апрель» на дистанции 5 км. Этим стартом организаторы «Беговое сообщество» открыли сезон.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

Иван Панферов – 14:51 Сергей Петров – 14:54 Даниил Авдеев – 15:06

5 км, женщины

Юлия Конякина – 16:58 Анастасия Микушева – 17:01 Валентина Ермолаева – 17:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .