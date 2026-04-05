Иван Панферов и Юлия Конякина выиграли забег «Апрель»
5 апреля по территории «Лужников» в Москве прошел забег «Апрель» на дистанции 5 км. Этим стартом организаторы «Беговое сообщество» открыли сезон.
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
Иван Панферов – 14:51
Сергей Петров – 14:54
Даниил Авдеев – 15:06
5 км, женщины
Юлия Конякина – 16:58
Анастасия Микушева – 17:01
Валентина Ермолаева – 17:30
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем