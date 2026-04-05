Сергей Шаров и Анна Мокина стали победителями России по полумарафону. Забеги прошли в рамках фестиваля спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром»
C 3 по 5 апреля в Сочи прошел фестиваль спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром». Участникам были доступны забеги на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и велогонки на дистанциях 1 и 10 лье.
В рамках забегов состоялся чемпионат России по полумарафону. Участники соревновались по гоночной трассе «Сочи Автодром», которая имеет минимальный перепад высот.
Результаты победителей и призеров:
Чемпионат России, мужчины
Сергей Шаров – 1:03:04
Никита Павельев – 1:03:32
Дмитрий Крыслов – 1:03:37
Чемпионат России, женщины
Анна Мокина – 1:12:47
Марина Ковалева – 1:13:02
Нина Бышкина – 1:13:06
42,2 км, мужчины
Борис Петренев – 2:25:20
Кирилл Дзюба – 2:33:19
Дмитрий Горлов – 2:36:53
42,2 км, женщины
Марина Мартынова – 2:52:28
Елизавета Звонарева – 2:53:46
Олеся Морозова – 2:55:09
21,1 км, мужчины
Александр Татарнев – 1:08:37
Артур Зайнуллин – 1:08:53
Никита Чугунов – 1:09
21,1 км, женщины
Александра Польшина – 1:21:03
Евфросиния Солнцева – 1:21:12
Ольга Борель – 1:21:44
10 км, элита, мужчины
Дмитрий Сойкка – 28:59
Ринас Ахмадеев – 29:05
Николай Ляликов – 29:58
10 км, элита, женщины
Альбина Гадельшина – 33:10
Майя Тонких – 34:55
Екатерина Смирнова – 35:13
10 км, мужчины
Андрей Ищенко – 30:36
Александр Павленин – 31:14
Кирилл Дятлов – 31:19
10 км, женщины
Ольга Анненкова – 35:54
Алеся Дичковская – 37:09
Анастасия Слепнева – 37:32
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.