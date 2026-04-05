  • Сергей Шаров и Анна Мокина стали победителями России по полумарафону. Забеги прошли в рамках фестиваля спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром»
Сергей Шаров и Анна Мокина стали победителями России по полумарафону. Забеги прошли в рамках фестиваля спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром»

C 3 по 5 апреля в Сочи прошел фестиваль спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром». Участникам были доступны забеги на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и велогонки на дистанциях 1 и 10 лье.

В рамках забегов состоялся чемпионат России по полумарафону. Участники соревновались по гоночной трассе «Сочи Автодром», которая имеет минимальный перепад высот.

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России, мужчины

  1. Сергей Шаров – 1:03:04

  2. Никита Павельев – 1:03:32

  3. Дмитрий Крыслов – 1:03:37

Чемпионат России, женщины

  1. Анна Мокина – 1:12:47

  2. Марина Ковалева – 1:13:02

  3. Нина Бышкина – 1:13:06

42,2 км, мужчины

  1. Борис Петренев – 2:25:20

  2. Кирилл Дзюба – 2:33:19

  3. Дмитрий Горлов – 2:36:53

42,2 км, женщины

  1. Марина Мартынова – 2:52:28

  2. Елизавета Звонарева – 2:53:46

  3. Олеся Морозова – 2:55:09

21,1 км, мужчины

  1. Александр Татарнев – 1:08:37

  2. Артур Зайнуллин – 1:08:53

  3. Никита Чугунов – 1:09

21,1 км, женщины

  1. Александра Польшина – 1:21:03

  2. Евфросиния Солнцева – 1:21:12

  3. Ольга Борель – 1:21:44

10 км, элита, мужчины

  1. Дмитрий Сойкка – 28:59

  2. Ринас Ахмадеев – 29:05

  3. Николай Ляликов – 29:58

10 км, элита, женщины

  1. Альбина Гадельшина – 33:10

  2. Майя Тонких – 34:55

  3. Екатерина Смирнова – 35:13

10 км, мужчины

  1. Андрей Ищенко – 30:36

  2. Александр Павленин – 31:14

  3. Кирилл Дятлов – 31:19

10 км, женщины

  1. Ольга Анненкова – 35:54

  2. Алеся Дичковская – 37:09

  3. Анастасия Слепнева – 37:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Topliga
Материалы по теме
Открылась регистрация на «Альфа-Банк Сочи Марафон». Забеги пройдут 1 ноября
4 апреля, 11:49
Рекомендуем
Главные новости
Объявлена дата Гатчинского полумарафона. Старт состоится 8 ноября
1 апреля, 09:15
Московский марафон пройдет в новые даты – 26-27 сентября
27 марта, 14:42
Директор Казанского марафона Вадим Янгиров: «Условия участия Дмитрия Неделина мы не смогли себе позволить»
27 марта, 14:31
В Сириусе пройдет бесплатная конференция Russia Running и ВФЛА для организаторов соревнований
18 марта, 12:30
Никитин: «Вдохновляют любители – люди, которые работают до шести вечера, а потом идут бегать и делают это каждый день»
11 марта, 07:08
Никитин: «К списку рекордов теперь хочется добавить еще и марафон». Атлет выйдет на старт Казанского марафона
11 марта, 06:49
Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет пробежал 21,1 км за 57:20
8 марта, 11:16
Открылась регистрация на марафон «Белые Ночи»
5 марта, 15:20
Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона
28 февраля, 14:38
Луиза Лега (Дмитриева): «Моя цель на этот сезон – стремиться выполнить олимпийский норматив»
27 февраля, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора». Старты состоятся 11 и 12 апреля
сегодня, 12:38
На Казанский марафон зарегистрировались 35 000 участников
6 апреля, 17:09
Призовой фонд Казанского марафона составит более 10 млн рублей
6 апреля, 09:30
Евгений Цепков и Лилия Васильева стали победителями второго соревновательного дня Югорского лыжного марафона
5 апреля, 09:16
Иван Панферов и Юлия Конякина выиграли забег «Апрель»
5 апреля, 08:42
Ермил Вокуев и Алеся Рушенцева стали победителями лыжного марафона «Кандалакша – Полярные Зори»
4 апреля, 15:18
Открылась регистрация на два полумарафона от организаторов Grom. Старты пройдут 25 июля и 5 сентября
4 апреля, 13:00
Открылась регистрация на «Альфа-Банк Сочи Марафон». Забеги пройдут 1 ноября
4 апреля, 11:49
Отменен Поморский лыжный марафон. Старт пройдет 27-28 марта в 2027 году
2 апреля, 12:51
В забеге по территории мотопарка Moscow Drift Cross приняли участие около 1000 атлетов
2 апреля, 12:38
Рекомендуем