Сергей Шаров и Анна Мокина стали победителями России по полумарафону. Забеги прошли в рамках фестиваля спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром»

C 3 по 5 апреля в Сочи прошел фестиваль спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром». Участникам были доступны забеги на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и велогонки на дистанциях 1 и 10 лье.

В рамках забегов состоялся чемпионат России по полумарафону. Участники соревновались по гоночной трассе «Сочи Автодром», которая имеет минимальный перепад высот.

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России, мужчины

Сергей Шаров – 1:03:04 Никита Павельев – 1:03:32 Дмитрий Крыслов – 1:03:37

Чемпионат России, женщины

Анна Мокина – 1:12:47 Марина Ковалева – 1:13:02 Нина Бышкина – 1:13:06

42,2 км, мужчины

Борис Петренев – 2:25:20 Кирилл Дзюба – 2:33:19 Дмитрий Горлов – 2:36:53

42,2 км, женщины

Марина Мартынова – 2:52:28 Елизавета Звонарева – 2:53:46 Олеся Морозова – 2:55:09

21,1 км, мужчины

Александр Татарнев – 1:08:37 Артур Зайнуллин – 1:08:53 Никита Чугунов – 1:09

21,1 км, женщины

Александра Польшина – 1:21:03 Евфросиния Солнцева – 1:21:12 Ольга Борель – 1:21:44

10 км, элита, мужчины

10 км, элита, женщины

Альбина Гадельшина – 33:10 Майя Тонких – 34:55 Екатерина Смирнова – 35:13

10 км, мужчины

Андрей Ищенко – 30:36 Александр Павленин – 31:14 Кирилл Дятлов – 31:19

10 км, женщины

Ольга Анненкова – 35:54 Алеся Дичковская – 37:09 Анастасия Слепнева – 37:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .