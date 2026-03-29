Андрей Сущеня и Наталья Захарова стали победителями забега «Скоростная Десятка»

29 марта в Санкт-Петербурге прошел забег «Скоростная Десятка» от организаторов PushkinRun.

Забег на дистанции 10 км состоялся рядом с комплексом «СКА Арена».

10 км, мужчины

Андрей Сущеня – 29:07 (рекорд трассы) Ярослав Бякин – 29:10 Никита Калганов – 29:37

10 км, женщины

Наталья Захарова – 34:18 Наталья Кондрашова – 35:20 Александра Разаренова – 35:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .