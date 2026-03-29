Андрей Сущеня и Наталья Захарова стали победителями забега «Скоростная Десятка»
29 марта в Санкт-Петербурге прошел забег «Скоростная Десятка» от организаторов PushkinRun.
Забег на дистанции 10 км состоялся рядом с комплексом «СКА Арена».
10 км, мужчины
Андрей Сущеня – 29:07 (рекорд трассы)
Ярослав Бякин – 29:10
Никита Калганов – 29:37
10 км, женщины
Наталья Захарова – 34:18
Наталья Кондрашова – 35:20
Александра Разаренова – 35:28
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
