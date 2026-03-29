0

Андрей Сущеня и Наталья Захарова стали победителями забега «Скоростная Десятка»

29 марта в Санкт-Петербурге прошел забег «Скоростная Десятка» от организаторов PushkinRun. 

Забег на дистанции 10 км состоялся рядом с комплексом «СКА Арена». 

10 км, мужчины

  1. Андрей Сущеня – 29:07 (рекорд трассы)

  2. Ярослав Бякин – 29:10

  3. Никита Калганов – 29:37

10 км, женщины

  1. Наталья Захарова – 34:18

  2. Наталья Кондрашова – 35:20

  3. Александра Разаренова – 35:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Ярослав Бякин
Бег
Календарь стартов
Андрей Сущеня
Забег
любительский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Рекомендуем