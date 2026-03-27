  • Директор Казанского марафона Вадим Янгиров: «Условия участия Дмитрия Неделина мы не смогли себе позволить»
Директор Казанского марафона и серии стартов TIMERMAN Вадим Янгиров дал интервью на канале Across the Runiverse.

Янгиров ответил на вопрос про противостояние Никитина и Неделина: «В декабре я написал Диме и пригласил. Встречным предложением Дмитрий ответил, что есть определенные базовые условия, которые значительно больше, чем те, что я предлагал наравне с Вовой. Я не буду называть цифр, чтоб не подставлять никого, но я говорю о том, что мы не потянули эту историю».

Дмитрий Неделин участвовал в Казанском марафоне последние 2 года и является действующим чемпионом России.

Ринас Ахмадеев также не примет участие в марафоне, но пробежит дистанцию 10 км.

