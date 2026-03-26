Открылась регистрация на велогонки от Cyclingrace «Столица» и «Вечернее Садовое кольцо»

Организаторы шоссейных велогонок Cyclingrace открыли регистрацию на две велогонки.

4 июля по улицам Москвы и Бережковской набережной пройдет гонка «Столица». Участникам доступны два формата участия: велогонка (для опытных спортсменов) на дистанции до 100 км и велозаезд (для любителей) на дистанциях до 20 и до 50 км. 

Стоимость слота на велозаезд до 20 км составляет 4000 рублей, до 50 км – 5000 рублей. Участие в велогонке стоит 6000 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора.

1 августа пройдет первая вечерняя гонка «Садовое кольцо». Участники проедут против часовой стрелки по перекрытому Садовому кольцу. 

Спортсменам также доступны велозаезд на 1 круг (16 км), 2 круга (32 км) и 3 круга (47 км) и велогонка на 5 кругов (78 км), 6 кругов (94 км), 7 кругов (109 км).

Стоимость слота на короткий велозаезд составляет 3000 рублей, на средний – 3500 рублей, на длинный – 4000 рублей. Участие в велогонке стоит 6000 рублей. Регистрация идет на сайте Cyclingrace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: CyclingRace
