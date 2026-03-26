Открылась регистрация на Красочный забег. Старт пройдет 7 июня

7 июня в Москве пройдет Красочный фан-забег от команды организаторов «Беговое сообщество» (14+). Участники пробегут 5 км через несколько зон, где их будут осыпать красками.

Результаты фиксируются только у трех первых мужчин и женщин, чипы хронометража не используются.

Старт забега будет расположен недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский», а финиш – на Цветном бульваре.

Стоимость слота составляет 3000 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора .