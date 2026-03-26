В Москве пройдет шесть бесплатных велофестивалей. Первый старт состоится 24 мая

С мая по сентябрь в Москве пройдет шесть бесплатных велофестивалей. В 2025 году в заездах приняли участие 250 тысяч спортсменов, поэтому в этом году организаторы решили увеличить количество стартов.

Первый заезд состоится 24 мая. Регистрация на старт откроется чуть позже на сайте организатора .

Далее пройдет детский велофестиваль 30 мая. Летом, 4 июля и 1 августа, состоятся ночные заезды.

5 сентября также будет организован старт для детей, а 12 сентября – для взрослых велосипедистов.