  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
0

Участие детей до 17 лет в серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026» будет бесплатным

Организаторы серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» сообщили, что в 2026 году участие детей до 17 лет включительно будет бесплатным в соответствии с Положением Приказа Министерства спорта Российской Федерации № 181.

Денежные средства за купленные слоты будут возвращены, участники получат на почту письмо с подробностями.

Юным участникам доступны две дистанции:

  • 500 м (4-11 лет с хронометражем);

  • 3 км (12-17 лет без хронометража).

Зарегистрироваться на дистанции 500 м и 3 км без хронометража можно будет на сайте Russia Running не позднее, чем за 3 недели до старта. Следить за обновлениями можно в социальной сети ВКонтакте организатора

Также организаторы сообщают, что на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и эстафетные забеги допустят только совершеннолетних участников. 

По всем вопросам можно обращаться на почту goldenring@russiarunning.com.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Фармэко – Бегом по Золотому кольцу
Забег
любительский спорт
Календарь стартов
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
