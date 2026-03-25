Участие детей до 17 лет в серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026» будет бесплатным

Организаторы серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» сообщили , что в 2026 году участие детей до 17 лет включительно будет бесплатным в соответствии с Положением Приказа Министерства спорта Российской Федерации № 181.

Денежные средства за купленные слоты будут возвращены, участники получат на почту письмо с подробностями.

Юным участникам доступны две дистанции:

500 м (4-11 лет с хронометражем);

3 км (12-17 лет без хронометража).

Зарегистрироваться на дистанции 500 м и 3 км без хронометража можно будет на сайте Russia Running не позднее, чем за 3 недели до старта. Следить за обновлениями можно в социальной сети ВКонтакте организатора .

Также организаторы сообщают, что на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и эстафетные забеги допустят только совершеннолетних участников.

По всем вопросам можно обращаться на почту goldenring@russiarunning.com.