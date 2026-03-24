В Якутии пройдет забег на вершину Ленских столбов. Старт состоится 4 апреля

4 апреля в Якутии на территории национального парка «Ленские столбы» пройдет забег. Участники будут забираться на вершину скального комплекса, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Атлетам доступна дистанция 2,6 км с набором высоты 144 м.

«Мы видим, что современному туристу недостаточно просто увидеть скалы с борта теплохода. Ему нужны вовлеченность, опыт, вызов. Забег это дает. А для нас – это возможность показать, что экотуризм в Якутии строится не только на созерцании, но и на активном взаимодействии с природой в рамках бережного отношения», – рассказал министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Георгий Андреев.

Всего в забеге примут участие 120 участников.