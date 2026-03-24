

В Якутии пройдет забег на вершину Ленских столбов. Старт состоится 4 апреля

4 апреля в Якутии на территории национального парка «Ленские столбы» пройдет забег. Участники будут забираться на вершину скального комплекса, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Атлетам доступна дистанция 2,6 км с набором высоты 144 м.

«Мы видим, что современному туристу недостаточно просто увидеть скалы с борта теплохода. Ему нужны вовлеченность, опыт, вызов. Забег это дает. А для нас – это возможность показать, что экотуризм в Якутии строится не только на созерцании, но и на активном взаимодействии с природой в рамках бережного отношения», – рассказал министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Георгий Андреев.

Всего в забеге примут участие 120 участников.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Трейлраннинг
Календарь стартов
Бег
Забег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Ко всем новостям
Последние новости
Финиш на фестивале спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226» переносится в Лужники
20 марта, 13:55
Открылась регистрация на полумарафон «Северная столица»
20 марта, 13:00
Открылась регистрация на кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пес» в Москве
19 марта, 12:23
Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль «T-Банк ММК Wild Fest». Забеги, велозаезды, заплывы пройдут с 21 по 23 августа
16 марта, 10:43
Луиза Лега (Дмитриева) про медицинское обследование перед забегами: «Справка-допуск – это не формальность, а критическая необходимость»
14 марта, 09:19
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве
13 марта, 15:38
Открылась регистрация на ночной забег в торговом центре в Москве. Open Band Mall Run состоится 10-11 апреля
12 марта, 10:02
На Казанский марафон зарегистрировались 30 000 участников. Большинство слотов раскупили на дистанции 42,2 км
11 марта, 15:46
Открылась регистрация на эстафету по Садовому кольцу
11 марта, 15:21
Отменен марафон в Северной Корее
11 марта, 09:05
Рекомендуем