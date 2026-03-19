Открылась регистрация на кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс»

11 и 12 апреля в парке «Битцевский лес» пройдут кроссы.

В субботу 11 апреля состоится забег с питомцем «Быстрый пес» на дистанции 2 км, а 12 апреля – старт «Лисья гора» на дистанциях от 2 до 8 км (в зависимости от пола и возраста). Также в рамках кросса в воскресенье пройдет эстафета среди смешанных команд 4х1 км.

Стоимость слота на кросс «Лисья гора» для атлетов 18-19 лет составляет 1000 рублей, для бегунов старше 20 лет – 2000 рублей. Участие в забеге «Быстрый пес» стоит 2000 рублей.

Регистрация на кросс «Лисья гора» проходит на сайте организатора, на забег «Быстрый пес» – по ссылке.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
Материалы по теме
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве
13 марта, 15:38
Открылась регистрация на эстафету по Садовому кольцу
11 марта, 15:21
Открылась регистрация на марафон «Белые Ночи»
5 марта, 15:20
Открылась регистрация на Московский полумарафон
19 февраля, 12:01
Организатор «Беговое сообщество» опубликовал даты оставшихся забегов до конца года
10 февраля, 09:31
Рекомендуем
Главные новости
В Сириусе пройдет бесплатная конференция Russia Running и ВФЛА для организаторов соревнований
вчера, 12:30
Никитин: «Вдохновляют любители – люди, которые работают до шести вечера, а потом идут бегать и делают это каждый день»
11 марта, 07:08
Никитин: «К списку рекордов теперь хочется добавить еще и марафон». Атлет выйдет на старт Казанского марафона
11 марта, 06:49
Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет пробежал 21,1 км за 57:20
8 марта, 11:16
Открылась регистрация на марафон «Белые Ночи»
5 марта, 15:20
Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона
28 февраля, 14:38
Луиза Лега (Дмитриева): «Моя цель на этот сезон – стремиться выполнить олимпийский норматив»
27 февраля, 10:06
Открылась регистрация на Московский полумарафон
19 февраля, 12:01
Александр Сторожев и Ксения Авдеева стали победителями марафона «Дорога жизни»
25 января, 12:27
Атлет умер на ультрамарафоне Mad Fox Ultra
21 декабря 2025, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль «T-Банк ММК Wild Fest». Забеги, велозаезды, заплывы пройдут с 21 по 23 августа
16 марта, 10:43
Луиза Лега (Дмитриева) про медицинское обследование перед забегами: «Справка-допуск – это не формальность, а критическая необходимость»
14 марта, 09:19
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве
13 марта, 15:38
Открылась регистрация на ночной забег в торговом центре в Москве. Open Band Mall Run состоится 10-11 апреля
12 марта, 10:02
На Казанский марафон зарегистрировались 30 000 участников. Большинство слотов раскупили на дистанции 42,2 км
11 марта, 15:46
Открылась регистрация на эстафету по Садовому кольцу
11 марта, 15:21
Отменен марафон в Северной Корее
11 марта, 09:05
Трасса марафона «Пушкин – Санкт-Петербург» будет сертифицирована для элитных спортсменов. Это позволит зафиксировать рекорд России
10 марта, 15:07
Открылась регистрация на забег на трамплин «Царь горы». Старт состоится 17 мая в Пермском крае
4 марта, 16:05
В Ленинградской области пройдет «Весенний забег». Старт в Гатчине состоится 12 апреля
4 марта, 15:39
Рекомендуем