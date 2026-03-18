В Сириусе пройдет бесплатная конференция Russia Running и ВФЛА для организаторов соревнований
3-4 апреля в Сириусе пройдет 18-я Партнерская конференция Russia Running и ВФЛА в сфере массового спорта. Участие в конференции примут организаторы массовых событий, представители спортивных общественных организаций, руководители спортивных направлений в органах власти.
В программе конференции запланированы лекции, обучающие семинары и экскурсии. На встречах обсудят тренды развития массового спорта в мире и России, расскажут о возможностях современных информационных технологий для организаторов событий, представят аналитику отрасли массового спорта в России.
Участие в конференции бесплатное, подать заявку можно через сайт конференции.
5 апреля участники конференции смогут посмотреть трансляцию чемпионата России по полумарафону из зоны управления соревнованиями на Автодроме, а также поучаствовать в забегах фестиваля «Сириус Автодром».