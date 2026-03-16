Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль «T-Банк ММК Wild Fest». Забеги, велозаезды, заплывы пройдут с 21 по 23 августа

С 21 по 23 августа в селе Абзаково (Республика Башкортостан) пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «T-Банк ММК Wild Fest» (0+).

Участникам доступны 4 вида соревнований:

трейловые забеги на дистанциях 12 км (570+ м), 30 км (950+ м), 65 км (2300+ м) и 100 км (2950+ м);

велогонки на дистанциях 30, 55 и 80 км;

заплывы на озере Банное на дистанциях 500 м и 2 км (ночные заплывы), 500 м, 1 км, 2 км, 4 км, 10 км;

SUP-гонка на дистанции 1 км.

Также будут организованы следующие активности: фан-ориентирование без награждения, фитнес-зона с йогой, бачатой, силовыми упражнениями, концерты, лекции, семинары, мастер-классы, кинопоказы.

Стоимость слота на забеги на дистанции 12 км составляет 5000 рублей, на дистанции 30 км – 7000 рублей, на дистанции 65 км – 7500 рублей, на дистанции 100 км – 8500 рублей. Детский билет, куда входит подарок, слот на забег и питание, стоит 2000 рублей. Цены на велогонки начинаются от 5000 рублей. Слот на SUP-гонку стоит 3500 рублей, на фан-ориентирование – 800 рублей.

Регистрация проходит на сайте MyRace . Подробная информация о фестивале доступна на сайте организатора . Зарегистрироваться на заплывы можно на сайте x-waters .