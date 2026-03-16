  • Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль «T-Банк ММК Wild Fest». Забеги, велозаезды, заплывы пройдут с 21 по 23 августа
С 21 по 23 августа в селе Абзаково (Республика Башкортостан) пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «T-Банк ММК Wild Fest» (0+). 

Участникам доступны 4 вида соревнований: 

  • трейловые забеги на дистанциях 12 км (570+ м), 30 км (950+ м), 65 км (2300+ м) и 100 км (2950+ м);

  • велогонки на дистанциях 30, 55 и 80 км;

  • заплывы на озере Банное на дистанциях 500 м и 2 км (ночные заплывы), 500 м, 1 км, 2 км, 4 км, 10 км;

  • SUP-гонка на дистанции 1 км.

Также будут организованы следующие активности: фан-ориентирование без награждения, фитнес-зона с йогой, бачатой, силовыми упражнениями, концерты, лекции, семинары, мастер-классы, кинопоказы.

Стоимость слота на забеги на дистанции 12 км составляет 5000 рублей, на дистанции 30 км – 7000 рублей, на дистанции 65 км – 7500 рублей, на дистанции 100 км – 8500 рублей. Детский билет, куда входит подарок, слот на забег и питание, стоит 2000 рублей. Цены на велогонки начинаются от 5000 рублей. Слот на SUP-гонку стоит 3500 рублей, на фан-ориентирование – 800 рублей.

Регистрация проходит на сайте MyRace. Подробная информация о фестивале доступна на сайте организатора. Зарегистрироваться на заплывы можно на сайте x-waters.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: WildTrail
Материалы по теме
Wild Trail объявили о запуске единой рейтинговой системы для всех стартов серии
14 февраля, 11:50
Открылась регистрация на горный ультрамарафон Elbrus Wild Trail
21 января, 18:01
Открылась регистрация на старты серии City Trail. Забеги в Москве и Подмосковье пройдут с мая по ноябрь
20 декабря 2025, 12:25
Опубликован календарь трейловых забегов Wild Trail на 2026 год. Регистрация на большинство стартов уже открыта
10 декабря 2025, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
Никитин: «Вдохновляют любители – люди, которые работают до шести вечера, а потом идут бегать и делают это каждый день»
11 марта, 07:08
Никитин: «К списку рекордов теперь хочется добавить еще и марафон». Атлет выйдет на старт Казанского марафона
11 марта, 06:49
Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет пробежал 21,1 км за 57:20
8 марта, 11:16
Открылась регистрация на марафон «Белые Ночи»
5 марта, 15:20
Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона
28 февраля, 14:38
Луиза Лега (Дмитриева): «Моя цель на этот сезон – стремиться выполнить олимпийский норматив»
27 февраля, 10:06
Открылась регистрация на Московский полумарафон
19 февраля, 12:01
Александр Сторожев и Ксения Авдеева стали победителями марафона «Дорога жизни»
25 января, 12:27
Атлет умер на ультрамарафоне Mad Fox Ultra
21 декабря 2025, 17:01
Открылась регистрация на старты серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026». Впервые пройдет марафон
11 декабря 2025, 16:23
Ко всем новостям
Последние новости
Луиза Лега (Дмитриева) про медицинское обследование перед забегами: «Справка-допуск – это не формальность, а критическая необходимость»
14 марта, 09:19
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве
13 марта, 15:38
Открылась регистрация на ночной забег в торговом центре в Москве. Open Band Mall Run состоится 10-11 апреля
12 марта, 10:02
На Казанский марафон зарегистрировались 30 000 участников. Большинство слотов раскупили на дистанции 42,2 км
11 марта, 15:46
Открылась регистрация на эстафету по Садовому кольцу
11 марта, 15:21
Отменен марафон в Северной Корее
11 марта, 09:05
Трасса марафона «Пушкин – Санкт-Петербург» будет сертифицирована для элитных спортсменов. Это позволит зафиксировать рекорд России
10 марта, 15:07
Открылась регистрация на забег на трамплин «Царь горы». Старт состоится 17 мая в Пермском крае
4 марта, 16:05
В Ленинградской области пройдет «Весенний забег». Старт в Гатчине состоится 12 апреля
4 марта, 15:39
В Гатчине пройдет «Забег.РФ». Полумарафон с синхронным стартом состоится по всей России 23 мая
3 марта, 12:52
Рекомендуем