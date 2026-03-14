Луиза Лега (Дмитриева) про медицинское обследование перед забегами: «Справка-допуск – это не формальность, а критическая необходимость»

Чемпионка России по марафону и тренер Луиза Лега (Дмитриева) рассказала , что выступила на круглом столе в Мосгордуме о справках-допусках для участия в массовых любительских стартах.

По словам спортсменки, часть участников высказалась за отмену справок и предложила заменить их страхованием. Сама Лега (Дмитриева) заявила, что считает справку-допуск «не формальностью, а критической необходимостью» и связала этот вопрос с медицинской безопасностью на фоне роста популярности любительского спорта. Она также написала, что как тренер требует от учеников проходить медицинские обследования и сдавать анализы крови, а также рекомендует любителям регулярно проверять опорно-двигательный аппарат.

«Как профессиональный спортсмен, который ежедневно сталкивается с физиологическими пределами организма, скажу, что справка-допуск – это не формальность, а критическая необходимость.

К огромному сожалению, большинство бегунов-любителей справку воспринимают как какую-то формальность, чтобы получить слот на забег и ищут, где ее купить. Но любой забег, не только марафон – это колоссальный стресс для организма, который может преподнести сюрприз.

Я считаю, что вопрос медицинского обеспечения массового спорта необходимо регулировать и контролировать на государственном уровне, а контроль за здоровьем в спорте должен стать частью государственной стратегии», – пояснила Лега.

Также спортсменка сообщила, что в этом месяце вместе со своим тренером запустит беговой клуб, в котором ученики смогут сдавать кровь один раз в год бесплатно за счет клуба.

